Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Um ciclista de 35 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro no fim da tarde deste domingo (26), por volta das 17h10, na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na altura do km 34. A vítima cruzou a via e foi atingida por um Volkswagen Virtus. Na sequência, um Polo, que seguia logo atrás, acabou batendo na bicicleta
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um veículo modelo Volkswagem Virtus. O ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele não portava documentos no momento da batida. Já o motorista permaneceu no local. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, informou que a pista chegou a ser interditada após o acidente.