Ator de "La Casa de Papel" diz que série volta em janeiro de 2020

"A quarta temporada já está filmada e estreará em janeiro, estamos muitos felizes", disse o ator em uma entrevista ao portal argentino Cadena 3.

"Entrei como um jogador novo, com a cabeça baixa, e me inseri em uma família que funcionava muito bem", disse. "O personagem tem um papel importante [na série] que foi a mais vista na história da Netflix, que é um vitral e é visto em todo o mundo".