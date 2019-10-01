Ator de "La Casa de Papel" diz que série volta em janeiro de 2020

O ator Rodrigo de la Serna, 43, que interpretou o personagem Palermo em "La Casa de Papel", revelou que a série deve retornar em janeiro de 2020.
"A quarta temporada já está filmada e estreará em janeiro, estamos muitos felizes", disse o ator em uma entrevista ao portal argentino Cadena 3.
Serna entrou para o elenco da série da Netflix na terceira temporada, despertando sentimentos contraditórios.
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"Entrei como um jogador novo, com a cabeça baixa, e me inseri em uma família que funcionava muito bem", disse. "O personagem tem um papel importante [na série] que foi a mais vista na história da Netflix, que é um vitral e é visto em todo o mundo".