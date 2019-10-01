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Ator de "La Casa de Papel" diz que série volta em janeiro de 2020

"A quarta temporada já está filmada e estreará em janeiro, estamos muitos felizes", confidenciou o ator

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 13:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2019 às 13:36
O ator Rodrigo de la Serna Crédito: Facundo Cardella
O ator Rodrigo de la Serna, 43, que interpretou o personagem Palermo em "La Casa de Papel", revelou que a série deve retornar em janeiro de 2020.
"A quarta temporada já está filmada e estreará em janeiro, estamos muitos felizes", disse o ator em uma entrevista ao portal argentino Cadena 3.
Ver essa foto no Instagram

@lacasadepapel #lcdp3 #LaCasaDePapel #CáminSún

Uma publicação compartilhada por Rodrigo de la Serna (@delaserna_rodrigo) em

Serna entrou para o elenco da série da Netflix na terceira temporada, despertando sentimentos contraditórios.
https://www.agazeta.com.br/tema/netflix

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"Entrei como um jogador novo, com a cabeça baixa, e me inseri em uma família que funcionava muito bem", disse. "O personagem tem um papel importante [na série] que foi a mais vista na história da Netflix, que é um vitral e é visto em todo o mundo".

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