Ministro Gilmar Mendes abre o jogo no "Roda Viva", diz colunista

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é o convidado da próxima segunda-feira (7) no "Roda Viva", da TV Cultura. Segundo informações do colunista Amaury Jr, o política vai abrir o jogo sobre a vida pública e privada.
Mas a pauta vai explorar muito mais assuntos específicos, segundo diz o colunista. A princípio, o papo é de que Gilmar falará bastante sobre a revelação de Rodrigo Janot de que o ex-procurador-geral da República foi armado à corte para matar Mendes e que, em seguida, pretendia cometer suicídio. Em nota, sobre esse caso, o ministro recomentou que o ex-chefe da PGR busque ajuda médica.
O convite para Gilmar, de acordo com Amaury Jr, faz parte da comemoração dos 33 anos de "Roda Viva", celebrados no último domingo (29). Sob gestão de José Roberto Maluf, presidente da TV Cultura, o programa tem recebido grandes nomes do debate nacional, como Felipe Santa Cruz, Ricardo Salles, Rodrigo Maia, Glenn Greenwald e Michel Temer.