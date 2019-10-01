Pedro Scooby: "Não tenho medo de ser gay"

"Nem existiu nada, então nem tem o que comentar. Não sei ainda se vou processá-lo. Eu sou um cara que levo a vida muito de boa. Acho que é muito fácil, hoje em dia com a tecnologia que tem, pegar e fazer uma montagem com os outros. Mas eu não tenho que ficar me justificando para ninguém. Cada um acredita no que quiser. Acho que esse assunto não é para ser falado, porque é algo que não existiu na minha vida. Passou ali e eu não tirei para nada por ser mentira", disse o bonitão, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia.