Pedro Scooby: "Não tenho medo de ser gay"

Pedro Scooby bateu ponto nesta edição do Rock in Rio. Entre um bate-papo e outro, acabou entregando alguns segredos de sua própria sexualidade. Há algum tempo, para quem não se lembra, o ex de Anitta foi apontado como affair do jornalista Luan Santos, em uma viagem que os dois teriam feito a Búzios, no Rio de Janeiro, em 2017.
"Nem existiu nada, então nem tem o que comentar. Não sei ainda se vou processá-lo. Eu sou um cara que levo a vida muito de boa. Acho que é muito fácil, hoje em dia com a tecnologia que tem, pegar e fazer uma montagem com os outros. Mas eu não tenho que ficar me justificando para ninguém. Cada um acredita no que quiser. Acho que esse assunto não é para ser falado, porque é algo que não existiu na minha vida. Passou ali e eu não tirei para nada por ser mentira", disse o bonitão, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia.
"Eu sou um cara que tem a mente muito aberta. A minha casa, na época em que era casado, era mais frequentada por gays do que por héteros, e gays lindos e maravilhosos, amigos que sempre amei, que abracei. Então, todos os meus amigos sabem que tenho a cabeça aberta, eu não tenho medo de ser gay. Só não me sinto atraído", continuou explicando.
"Sou um cara que levanta a causa, defendo meus amigos. Se eu vejo uma atitude homofóbica, sou o primeiro a defender. Não teria problema nenhum quanto a isso. Se eu fosse gay eu ia ser o primeiro a falar 'sou gay maravilhoso e tá tudo certo. Galera, estou gostando de homem pra caral** e tá maravilhoso', eu seria o primeiro a falar isso. Sou mulherengo, sempre emendei uma namorada na outra. Beleza não é uma coisa a princípio pra mim. Sou um cara que brinco com os gays, gosto de abraçar, não tenho problema em trocar de roupa, pelo contrário. Sempre fui elogiado pelos meus amigos pela forma que eu os trato", disse, ao fim da entrevista.