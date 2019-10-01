Geisy Arruda 10 anos após polêmica da faculdade: "Só transo com fã"

A socialite Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda

polêmica que a fez famosa, sobre o caso da faculdade. Para quem não lembra, a bonita apareceu na universidade com o vestido supercurto, o que acabou chamando a atenção de professores, amigos e imprensa na ocasião. Polêmica é o nome do meio de Geisy Arruda , que na noite desta segunda (30) lembrou que já faz 10 anos desde que veio à tona aque a fez, sobre o caso da faculdade. Para quem não lembra, a bonita apareceu na universidade com o vestido supercurto, o que acabou chamando a atenção de professores, amigos e imprensa na ocasião.

"Mês de outubro faz 10 anos do caso da faculdade. Mês que tenho muitas 'coisitas' planejadas, mês muito importante pra mim, muito significativo e simbólico. Outubro começa amanhã e já estou superemocionada, supersensível. É um mês que esperei muito, então vocês vão ter que me aturar, talvez um pouco chorona, um pouco emotiva", começou ela, em vídeo.

"É a história da minha vida que completa dez anos, uma década. Pode não parecer nada pra muita gente, mas pra mim é tudo. É um mês muito importante, então não me deixem. Preciso muito de carinho, porque estou muito sensível hoje", continuou ela, que em seguida foi questionada sobre possíveis relacionamentos com fãs: "Mas, rapaz, eu só transo com fã", soltou.

"Vou transar com quem não gosta de mim?! Tenho que transar com gente que me admira, que me acha incrível, que me acha maravilhosa! Você acha que vou transar com quem não é meu fã? Nunca! Não sou nem burra", esclareceu.

O ASSÉDIO DE GEISY ARRUDA

Tudo começou em 2009, quando Geisy cursava Turismo na Universidade Bandeirante de São Paulo. No dia 22 de outubro daquele ano, a loira foi hostilizada e até vítima de assédio moral por usar um vestido curto rosa-choque. O caso saiu do controle da faculdade, que à época teve que apelar até para a polícia.