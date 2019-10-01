Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sincerona!

Geisy Arruda 10 anos após polêmica da faculdade: "Só transo com fã"

Bonita relembrou o caso que a fez famosa em suas redes sociais e também disse que só se relaciona com quem é seu fã, que a acha maravilhosa e que sabe valorizá-la

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2019 às 08:27
A socialite Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Polêmica é o nome do meio de Geisy Arruda, que na noite desta segunda (30) lembrou que já faz 10 anos desde que veio à tona a polêmica que a fez famosa, sobre o caso da faculdade. Para quem não lembra, a bonita apareceu na universidade com o vestido supercurto, o que acabou chamando a atenção de professores, amigos e imprensa na ocasião. 
"Mês de outubro faz 10 anos do caso da faculdade. Mês que tenho muitas 'coisitas' planejadas, mês muito importante pra mim, muito significativo e simbólico. Outubro começa amanhã e já estou superemocionada, supersensível. É um mês que esperei muito, então vocês vão ter que me aturar, talvez um pouco chorona, um pouco emotiva", começou ela, em vídeo. 
"É a história da minha vida que completa dez anos, uma década. Pode não parecer nada pra muita gente, mas pra mim é tudo. É um mês muito importante, então não me deixem. Preciso muito de carinho, porque estou muito sensível hoje", continuou ela, que em seguida foi questionada sobre possíveis relacionamentos com fãs: "Mas, rapaz, eu só transo com fã", soltou. 
"Vou transar com quem não gosta de mim?! Tenho que transar com gente que me admira, que me acha incrível, que me acha maravilhosa! Você acha que vou transar com quem não é meu fã? Nunca! Não sou nem burra", esclareceu. 

Veja Também

Bruno Gagliasso desabafa sobre envelhecer: "Gosto dessa mudança"

Maju Coutinho estreia na apresentação do 'Jornal Hoje' com novidades

Gretchen mostra calcinha e abre o jogo sobre corpão: "Lipo HD"

O ASSÉDIO DE GEISY ARRUDA

Tudo começou em 2009, quando Geisy cursava Turismo na Universidade Bandeirante de São Paulo. No dia 22 de outubro daquele ano, a loira foi hostilizada e até vítima de assédio moral por usar um vestido curto rosa-choque. O caso saiu do controle da faculdade, que à época teve que apelar até para a polícia. 
A socialite foi expulsa da faculdade, a decisão chegou até a ser revogada na Justiça, mas a estudante estava determinada em não voltar a frequentar aquele espaço. A Ordem dos Advogados do Brasil, na ocasião, pediu uma retratação pública da universidade a Geisy. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados