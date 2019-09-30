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Gretchen mostra calcinha e abre o jogo sobre corpão: "Lipo HD"

Rainha do Rebolado disse que tem, sim, uma calcinha da sorte e que quando a usa tudo dá certo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

30 set 2019 às 06:43

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 06:43

Crédito: Multishow/Reprodução
Gretchen não consegue passar sem chamar a atenção por onde quer que vá, não é mesmo? Sua ida ao Rock in Rio 2019 não seria diferente. A Rainha do Rebolado foi convidada para um bate-papo com a Blogueirinha, no Multishow, durante o festival e foi questionada sobre uma possível calcinha da sorte. "Eu tenho, é uma vermelha", disse a mãe de Thammy
Quando eu coloco ela tudo dá certo! Uso quando quero conseguir alguma coisa e coloco ela. Hoje estou com uma básica, preta com umas florzinhas", detalhou a bonita, durante o bate-papo. 
Durante a entrevista, a morena ainda entregou o segredo de seu corpão: "Eu fiz a lipo HD. É demais!". 

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