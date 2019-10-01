Bruno Gagliasso desabafa sobre envelhecer: "Gosto dessa mudança"

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O corpo é o mesmo, mas responde de outra forma. As urgências são outras. O olhar, marcado por uma, duas, várias rugas, tem outros objetivos, novos horizontes. A barba muda de cor e traz alguma sabedoria. Não que eu me considere um sábio, muito longe disso! Mas o caminho percorrido nos dá alguma experiência e os fios brancos sinalizam. A cabeça embranquecendo em câmera lenta me lembra que o tempo passa, é verdade, mas ainda há muito pela frente. Ainda tenho muito chão e muito cabelo pra ficar branco. O tempo passa, o corpo muda, a mente evolui. Gosto disso. Gosto dessa mudança. Gosto de estar vivo. Gosto de, mesmo aos trinta e poucos, quase quarenta, perceber que estou envelhecendo. Esse processo me faz bem, me faz olhar p o que já fiz e desejar mais coisas lá na frente. Vou sem medo e que as rugas e cabelos brancos me acompanhem!