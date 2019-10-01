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Ser evoluído!

Bruno Gagliasso desabafa sobre envelhecer: "Gosto dessa mudança"

Marido de Giovanna Ewbank fez post sobre como se sente com a idade chegando, mas se mostrou bastante tranquilo com os anos a mais

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 08:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2019 às 08:11
O ator Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram @brunogagliasso
Bruno Gagliasso, de 37 anos, decidiu ir à web nesta segunda (30) para fazer um desabafo sobre a idade. O bonitão postou uma foto em que exalta os cabelos brancos da barba, com óculos escuros e começou: "O corpo é o mesmo, mas responde de outra forma". 
Ver essa foto no Instagram

O corpo é o mesmo, mas responde de outra forma. As urgências são outras. O olhar, marcado por uma, duas, várias rugas, tem outros objetivos, novos horizontes. A barba muda de cor e traz alguma sabedoria. Não que eu me considere um sábio, muito longe disso! Mas o caminho percorrido nos dá alguma experiência e os fios brancos sinalizam. A cabeça embranquecendo em câmera lenta me lembra que o tempo passa, é verdade, mas ainda há muito pela frente. Ainda tenho muito chão e muito cabelo pra ficar branco. O tempo passa, o corpo muda, a mente evolui. Gosto disso. Gosto dessa mudança. Gosto de estar vivo. Gosto de, mesmo aos trinta e poucos, quase quarenta, perceber que estou envelhecendo. Esse processo me faz bem, me faz olhar p o que já fiz e desejar mais coisas lá na frente. Vou sem medo e que as rugas e cabelos brancos me acompanhem!

Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso ?⚡️?? (@brunogagliasso) em

Em seguida, o marido de Giovanna Ewbank continuou: "O olhar, marcado por uma, duas, várias rugas, tem outros objetivos, novos horizontes. A barba muda de cor e traz alguma sabedoria. Não que eu me considere um sábio, muito longe disso! Mas, o caminho percorrido nos dá alguma experiência e os fios brancos sinalizam”.

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"A cabeça embranquecendo em câmera lenta me lembra que o tempo passa, é verdade, mas ainda há muito pela frente. Ainda tenho muito chão e muito cabelo pra ficar branco. O tempo passa, o corpo muda, a mente evolui. Gosto disso. Gosta dessa mudança. Gosto de estar vivo. Gosto de, mesmo aos trinta e poucos, quase quarenta, perceber que estou envelhecendo. Esse processo me faz bem, me faz olhar para o que já fiz e desejar mais coisas lá na frente. Vou sem medo e que as rugas e cabelos brancos me acompanhem!”, concluiu.

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