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Televisão

Maju Coutinho estreia na apresentação do 'Jornal Hoje' com novidades

Jornalista permanece de pé ao longo do programa, que ganhou nova bancada e painel de controle

Publicado em 

30 set 2019 às 14:26

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 14:26

Maju Coutinho na apresentação do 'Jornal Hoje' Crédito: Fábio Rocha/Globo
Maju Coutinho estreou na apresentação do Jornal Hoje nesta segunda-feira, 30, com algumas novidades no cenário do telejornal e na interação com o público. Ela já tinha passado pela bancada do JH como plantonista, aos sábados, mas agora assume no papel de titular. No último dia 13, Sandra Annenberg se emocionou ao se despedir do programa que apresentou por 16 anos.
Entre as novidades, está a bancada do jornal, que está menor, mais alta e deixou o tom cinza para adotar o branco. Há também um painel de controle em que Maju pode acionar vídeos e artes que ilustram as notícias. E de modo a se aproximar mais do telespectador, a jornalista fica de pé e circula pelo cenário enquanto informa o público.
Já estava acostumada a ficar de pé na previsão do tempo. Para mim, essa possibilidade de movimentação facilita a comunicação
Maju Coutinho, apresentadora do Jornal Hoje
Desde 2013, ela era protagonista da previsão do tempo de diversos jornais da Globo, incluindo o Jornal Nacional, do qual também foi apresentadora em alguns dias.
> 'Oi, sumida!': Bonner brinca com Maju Coutinho no 'Jornal Nacional'
Nesta segunda-feira, antes de iniciar com as notícias, Maju disse que estava muito feliz com o novo desafio. Para ela, é uma "adrenalina pura" apresentar o JH. "Vi pessoas que admiro muito passarem por ele. É uma honra estar nesse jornal vibrante, que vai ao ar no meio do dia, quando tudo está acontecendo. É pura adrenalina. Estou muito animada com este novo desafio", afirmou ela em material divulgado pela Globo.
Em 9 de agosto, a emissora anunciou mudanças em sua programação, o que incluía a saída de Sergio Chapelin do Globo Repórter, a ida de Sandra Annenberg para o programa semanal e a estreia de Maju como titular do JH.
AS ESTREIAS DE MAJU
O ano de 2019 foi de novidades para Maju Coutinho. Em fevereiro, ela estreou na bancada do Jornal Nacional, tornando-se a primeira mulher negra a apresentar o noticiário. Em agosto, ela estreou como apresentadora do Fantástico, substituindo Poliana Abritta durante dois domingos.
"A sensação que tenho é que cada etapa me preparou para a seguinte, para este momento de estar diariamente no comando de um telejornal. Tem sido muito intenso. Cada novo projeto é um desafio, que traz expectativas, pressão, mas sobretudo muito entusiasmo e responsabilidade", disse a jornalista.
Depois de tantos anos apresentando a previsão do tempo, que motivou Maju a escrever o livro Entrando no Clima, ela se despede da função com uma "saudade boa" e animada para a nova fase da carreira.

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