Flávia Alessandra e família são barradas no vipão do Rock in Rio

De acordo com ele, todos esperaram por cerca de 30 minutos na entrada, mas nada adiantou, o que fez com que a loira perdesse o show de Ivete Sangalo.

O colunista acompanhou a saga da atriz, que nessa meia hora ligou para conhecidos, ouviu reclamações da filha mais nova e tentou até assistir ao show de Ivete da pista. Mas, segundo Leo Dias, nada adiantou. Por fim, ela e a família foram retiradas