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Perderam show de Veveta

Flávia Alessandra e família são barradas no vipão do Rock in Rio

Segundo informações do colunista Leo Dias, atriz e família tiveram que esperar a organização encontrar uma solução para o caso

Publicado em 

30 set 2019 às 07:49

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 07:49

Crédito: Reprodução/Instagram @flaviaalessandra
Flávia Alessandra é prova viva de que não está fácil entrar no vipão do Rock in Rio. Segundo informações do colunista Leo Dias, a atriz e a família foram barradas no acesso à área reservada do festival.
De acordo com ele, todos esperaram por cerca de 30 minutos na entrada, mas nada adiantou, o que fez com que a loira perdesse o show de Ivete Sangalo. 
O colunista acompanhou a saga da atriz, que nessa meia hora ligou para conhecidos, ouviu reclamações da filha mais nova e tentou até assistir ao show de Ivete da pista. Mas, segundo Leo Dias, nada adiantou. Por fim, ela e a família foram retiradas 

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