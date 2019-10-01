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Cenas horrorosas

Marilyn Monroe pode ter sido drogada e assediada antes de morrer

Fontes ligadas ao símbolo sexual decidiram abrir o jogo sobre situações pelas quais teria passado a loira dias antes de morrer, em 1962

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 08:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2019 às 08:41
A atriz e cantora Marilyn Monroe Crédito: Reprodução/Facebook Marilyn Monroe: The Immortal Goddess
Pode ser que Marilyn Monroe, dos maiores símbolos sexuais que o mundo já viu até hoje, tenha sido drogada assediada dias antes de morrer. Os comentários surgiram depois de podcast feito nos Estados Unidos sobre a morte da atriz, que aponta que homens poderosos poderiam ter feito maldades com a loira. De acordo com o Radar Online, os episódios podem ter acontecido entre os dias 28 e 29 de julho de 1962, uma semana antes da morte da cantora. 
O cantor Frank Sinatra, ex de Marilyn, teria organizado uma festa com Sam Giancana, John F. Kennedy e Bobby Kennedy. "Marilyn estava desorientada. Bebendo muito e tomando muitos remédios", disse o jornalista Chales Casillo no podcast The Killing Of Marilyn Monroe

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"Ela temia pela sua vida. Era uma situação que havia perdido o controle. Tiraram vantagem de Marilyn. Ela estava drogada e eles estavam fazendo uma festa louca", acrescentou o autor do projeto, Fabulous Gabriel. 
O jornalista ainda revelou que um fotógrafo famoso da época teria lhe dado fotos de Marilyn fazendo sexo com Giancana durante a festa. 

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