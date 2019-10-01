Marilyn Monroe pode ter sido drogada e assediada antes de morrer

Pode ser que Marilyn Monroe, dos maiores símbolos sexuais que o mundo já viu até hoje, tenha sido drogada e assediada dias antes de morrer. Os comentários surgiram depois de podcast feito nos Estados Unidos sobre a morte da atriz, que aponta que homens poderosos poderiam ter feito maldades com a loira. De acordo com o Radar Online, os episódios podem ter acontecido entre os dias 28 e 29 de julho de 1962, uma semana antes da morte da cantora.
O cantor Frank Sinatra, ex de Marilyn, teria organizado uma festa com Sam Giancana, John F. Kennedy e Bobby Kennedy. "Marilyn estava desorientada. Bebendo muito e tomando muitos remédios", disse o jornalista Chales Casillo no podcast The Killing Of Marilyn Monroe.
"Ela temia pela sua vida. Era uma situação que havia perdido o controle. Tiraram vantagem de Marilyn. Ela estava drogada e eles estavam fazendo uma festa louca", acrescentou o autor do projeto, Fabulous Gabriel.
O jornalista ainda revelou que um fotógrafo famoso da época teria lhe dado fotos de Marilyn fazendo sexo com Giancana durante a festa.