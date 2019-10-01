Marilyn Monroe pode ter sido drogada e assediada antes de morrer

A atriz e cantora Marilyn Monroe Crédito: Reprodução/Facebook Marilyn Monroe: The Immortal Goddess

Marilyn Monroe, dos maiores símbolos sexuais que o mundo já viu até hoje, tenha sido drogada e podcast feito nos Estados Unidos sobre a morte da atriz, que aponta que homens poderosos poderiam ter feito maldades com a loira. De acordo com o Radar Online, os episódios podem ter acontecido entre os dias 28 e 29 de julho de 1962, uma semana antes da morte da cantora. Pode ser que, dos maiores símbolos sexuais que o mundo já viu até hoje, tenha sido assediada dias antes de morrer. Os comentários surgiram depois defeito nos Estados Unidos sobre a, que aponta que homens poderosos poderiam ter feito maldades com a loira. De acordo com o Radar Online, os episódios podem ter acontecido entre os dias 28 e 29 de julho de 1962, uma semana antes da morte da cantora.

O cantor Frank Sinatra, ex de Marilyn, teria organizado uma festa com Sam Giancana, John F. Kennedy e Bobby Kennedy. "Marilyn estava desorientada. Bebendo muito e tomando muitos remédios", disse o jornalista Chales Casillo no podcast The Killing Of Marilyn Monroe.

"Ela temia pela sua vida. Era uma situação que havia perdido o controle. Tiraram vantagem de Marilyn. Ela estava drogada e eles estavam fazendo uma festa louca", acrescentou o autor do projeto, Fabulous Gabriel.