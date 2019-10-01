Lucas Lucco posa só de cueca e dá dica de sedução: "Infalível"

Quem vê Lucas Lucco todo arrumado e bem vestido no palco não imagina que por baixo de todo aquele peso sertanejo há uma cuequinha do Bob Esponja segurando as partes, não é mesmo? Mas, brincadeiras à parte, o bonitão foi à internet postar uma foto usando a peça e brincou, citando a noiva, Lorena Carvalho.
"Essa cueca do Bob Esponja faz parte da sedução. Infalível. Pelo menos aqui em casa, né, Lorena", disse ele, no post.
Não é a primeira vez que o bonitão coloca o corpo para jogo na web. O galã adora posar mostrando o abdômen trincado e os braços definidos na internet e a cada elogio nos comentários das fotos há quem diga que ele fica mais incentivado a continuar com a postura sensual no Instagram.