Logos Hope, maior livraria flutuante, só tem obras evangélicas?

O navio Logos Hope, maior livraria flutuante do mundo Crédito: Logos Hope/Divulgação

A Gazeta, que noticiou a vinda da embarcação para o Espírito Santo em primeira. Entre eles, circula um boato, principalmente via WhatsApp, dizendo que o "navio biblioteca/livraria Hope nada mais é do que uma livraria evangélica com maioria dos livros em inglês". A notícia de que Vitória , no Espírito Santo, receberá o navio Logos Hope , maior livraria flutuante do mundo, em outubro deste ano, tem movimentado a web. Uma enxurrada de comentários positivos tomou conta das redes sociais e plataformas de, que noticiou a vinda da embarcação para o Espírito Santo em primeira. Entre eles, circula um boato, principalmente via WhatsApp, dizendo que o "navio biblioteca/livraria Hope nada mais é do que uma livraria evangélica com maioria dos livros em inglês".

Crédito: Reprodução/WhatsApp A GAZETA

Fomos atrás dos responsáveis pela embarcação para esclarecer a informação. De acordo com Gino Borst, do grupo de preparação avançada do barco, Logos Hope tem, sim, uma proposta cristã. No entanto, ele esclarece que há livros de todas as áreas de conhecimento e em vários idiomas, como inglês, espanhol e português.

"Nós temos bastante literatura cristã, para ser honesto. Mas esse não é o nosso único foco. E nós estamos acostumados com esse tipo de questionamento, como está acontecendo aí em Vitória. Os evangélicos dizem que temos poucos livros cristãos e as outras pessoas dizem que nós só temos livros ligados a religião. Nós encorajamos todos a nos visitarem para elas mesmas tirarem as próprias conclusões", diz, em entrevista à Gazeta.

Em um comunicado oficial no site do navio, Pil-Hun Park, o diretor do Logos Hope, destaca que a visita ao navio é mais do que só leitura e que a vivência dentro das instalações promove uma experiência diferente. O objetivo da embarcação é compartilhar conhecimento, ajuda e esperança por meio dessas experiências literárias.

De acordo com Gino, o acervo da livraria possui desde livros didáticos, para aprendizado escolar mesmo, até bíblias, atlas e literatura de nicho, muito específica para determinados assuntos de interesse. "O barco é aberto a todos os interessados e será um prazer receber os capixabas. Nós temos uma variação grande na nossa biblioteca e livraria e também exposição, na entrada do navio, que conta um pouco da nossa história. É uma experiência que convidamos todos a viverem", reitera.

LOGOS HOPE EM VITÓRIA

Assim que atracar em Vitória, no dia 9 de outubro deste ano, a embarcação ficará no Porto de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, e terá à disposição dezenas de milhares de livros de temas que vão de educação a interesses de carreira, desenvolvimento pessoal e literatura infantil. Embora não tenham os preços divulgados antecipadamente, todos serão vendidos a preços acessíveis - mais em conta que nas livrarias em terra firme. Quando o navio atraca nos portos, também é organizada uma estrutura para doação de livros.

Crédito: Logos Hope/Divulgação

No Espírito Santo, o navio ficará atracado entre os dias 9 e 22 de outubro e só será aberto a visitação entre 10 e 20 do mesmo mês. Os ingressos para visitação custam R$ 5.

O navio também conta com uma área de boas-vindas, onde um vídeo institucional sobre a embarcação é apresentado, e exposições interativas, além de cafeteria e lanchonete com comidas e bebidas à venda para os visitantes.