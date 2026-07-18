Quem era o casal encontrado morto em condomínio no Distrito Federal

Rayane Lins Farias Campos, 38, e Leonardo de Oliveira Campos, 42 Redes sociais

Um casal foi encontrado morto dentro de uma casa em um condomínio de Brasília na manhã desta sexta-feira (17). A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso como duplo homicídio, e um suspeito já foi preso.

As vítimas são o casal Rayane Lins Farias Campos, 38, e Leonardo de Oliveira Campos, 42. Os corpos foram encontrados no quintal do imóvel do casal no condomínio Bosque Imperial, na região da Ponta Alta Norte, no Gama (DF).

Rayane era servidora pública e trabalhava como coordenadora do CadÚnico (Cadastro Único) de Santo Antônio do Descoberto (GO). A vítima recebeu homenagem nas redes sociais do município, que também decretou luto oficial de três dias.

Já Leonardo se identificava nas redes sociais como coordenador de vendas. Os dois eram fiéis ativos na igreja evangélica Ministério da Fé, em Santo Antônio do Descoberto. A denominação também publicou uma nota de pesar e classificou a morte do casal como um "momento de dor".

O casal deixa uma filha de cinco anos. Nas redes sociais, Rayane compartilhava a rotina com a menina. A servidora publicava em seu perfil vídeos mostrando as lancheiras que preparava para a filha e dava dicas para a elaboração dos lanches.

O QUE SE SABE SOBRE AS MORTES

Os corpos teriam sido localizados um dia depois do crime. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido tiros na tarde de quinta-feira (16), por volta das 15h.

Um homem de 60 anos foi preso durante a operação suspeito de cometer duplo homicídio. Ele foi conduzido para a 20ª DP da cidade, e a área foi isolada para perícia e investigações.

O crime teria sido motivado por uma briga de vizinhos. Segundo o delegado da 20ª DP do Gama, Paulo Fortini, o casal tinha um lote ao lado da casa do suspeito, mas não morava lá, e teriam ido limpar o imóvel.

O suspeito possui diversas passagens pela polícia. Ainda de acordo com o delegado, ele tem passagem por tentativa de homicídio e violência doméstica contra a mulher.