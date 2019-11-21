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Anitta abre o jogo sobre se mudar do Brasil: 'Trabalhando muito'

A cantora Anitta decidiu falar sobre sua possível mudança do Brasil para outro país em entrevista ao TV Fama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 10:37

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 10:37

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta decidiu de uma vez por todas acabar com a boataria em torno de sua mudança - ou não - do Brasil para outro país. Ao TV Fama desta quarta (20), a bonita falou que só pretende, em 2020, se dedicar mais à família. 
"Pelo amor de Deus, não coloquem palavras na minha boca. Uma jornalista me procurou e a resposta da minha assessoria foi que a gente não sabe o ano que vem. Eu me programei para ter um ano onde vou aproveitar mais a minha família, porque vou completar dez anos de carreira e estou trabalhando muito, incessantemente", alertou a cantora. 

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"Todo mundo que acompanha não tem como negar que é muito exaustivo. É óbvio que vou continuar trabalhando e nunca vou deixar o Brasil, mas tenho planos de ficar mais com a minha mãe, usufruir com minha família de tudo o que conquistei, ainda não tive esse tempo. Mas ainda não tem nada certo, a gente ainda está pensando", continuou. 

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