Anitta abre o jogo sobre se mudar do Brasil: 'Trabalhando muito'

"Pelo amor de Deus, não coloquem palavras na minha boca. Uma jornalista me procurou e a resposta da minha assessoria foi que a gente não sabe o ano que vem. Eu me programei para ter um ano onde vou aproveitar mais a minha família, porque vou completar dez anos de carreira e estou trabalhando muito, incessantemente", alertou a cantora.

"Todo mundo que acompanha não tem como negar que é muito exaustivo. É óbvio que vou continuar trabalhando e nunca vou deixar o Brasil, mas tenho planos de ficar mais com a minha mãe, usufruir com minha família de tudo o que conquistei, ainda não tive esse tempo. Mas ainda não tem nada certo, a gente ainda está pensando", continuou.