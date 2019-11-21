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Caio Castro surge irreconhecível ao mudar o visual para férias

Ator Caio Castro decidiu radicalizar e mudar completamente o visual do rosto para curtir seus dias de férias após filmagens de 'A Dona do Pedaço', novela de Walcyr Carrasco na Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 10:05

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 10:05

O ator Caio Castro Crédito: Reprodução/Instagram @caiocastro
Caio Castro já está em clima de despedida de "A Dona do Pedaço". O bonitão foi às redes sociais nesta quarta (20) para mostrar seu novo visual e surgiu praticamente irreconhecível após se exibir sem barba. 
O Rock da trama de Walcyr Carrasco vai tirar férias quando acabar a novela da Globo e optou por ficar com o rosto lisinho para esse período. 

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Em seu perfil do Instagram, o galã postou vídeos que mostram a mudança em frente a um espelho. "Adicionalmente férias", brincou ele, na legenda de um dos registros. 
O ator Caio Castro Crédito: Reprodução/Instagram @caiocastro

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