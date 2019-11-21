Caio Castro surge irreconhecível ao mudar o visual para férias

Caio Castro já está em clima de despedida de "A Dona do Pedaço". O bonitão foi às redes sociais nesta quarta (20) para mostrar seu novo visual e surgiu praticamente irreconhecível após se exibir sem barba.
O Rock da trama de Walcyr Carrasco vai tirar férias quando acabar a novela da Globo e optou por ficar com o rosto lisinho para esse período.
Em seu perfil do Instagram, o galã postou vídeos que mostram a mudança em frente a um espelho. "Adicionalmente férias", brincou ele, na legenda de um dos registros.