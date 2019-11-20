Latino diz que deseja encerrar sua carreira artística até 2021

O cantor Latino Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Latino, 46, está com shows marcados e lançando músicas e clipes, mas ele diz já planejar um fim para sua carreira artística.

"Meu último show de Réveillon pode ser 31/12/21. Deu! Até lá eu pretendo montar alguma coisa diferente pra mim. Penso em fazer outras coisas da vida", revelou ele à colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia.

"Tenho um sonho de trabalhar para causas humanitárias. Claro que virão outros projetos como empresário, será uma nova fase pra mim. Não decidi ainda. Em 2021 eu completo 30 anos de carreira, e 21 é 12 ao contrário, quem sabe?", completou o cantor, que considera o 12 o seu número de sorte.

No início deste ano, ele assumiu a paternidade de mais uma filha, chegando agora a dez herdeiros. "Ela já é minha filha do coração, acredito que ela seja minha filha, sim, porque tive um relacionamento com a mãe dela. Nunca fizemos DNA, mas Bruna e eu já mantemos contato há mais de dois anos", disse ele.

Segundo o Extra, a jovem se chama Bruna Morais, tem 20 anos, é modelo e mora em São Paulo. Latino tem agora dez filhos, com idades entre 22 e seis anos. No ano passado, ele chegou a ser processado por não pagar pensão ao caçula. Ele também já processou a mãe do menino por crimes de calúnia, injuria e difamação.