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DNA

Latino assume paternidade de filha de 20 anos e chega a dez herdeiros

Segundo o Extra, a jovem se chama Bruna Morais, tem 20 anos, é modelo e mora em São Paulo

Publicado em 

01 mar 2019 às 02:07

Publicado em 01 de Março de 2019 às 02:07

Crédito: Reprodução/Instagram @latino
O cantor Latino, 46, assumiu a paternidade de mais uma filha, chegando agora a dez herdeiros, segundo o jornal Extra. Ele contou à publicação que não fez exame de DNA, mas acredita que ela seja sua filha. 
"Ela já é minha filha do coração, acredito que ela seja minha filha, sim, porque tive um relacionamento com a mãe dela. Nunca fizemos DNA, mas Bruna e eu já mantemos contato há mais de dois anos", disse ele. 
A assessoria do cantor foi procurada, mas ninguém foi localizado para comentar o caso. Segundo o Extra, a jovem se chama Bruna Morais, tem 20 anos, é modelo e mora em São Paulo. 
Latino tem agora dez filhos, com idades entre 22 e seis anos. No ano passado, ele chegou a ser processado por não pagar pensão ao caçula. Ele também já processou a mãe do menino por crimes de calúnia, injuria e difamação. 
Já Suzanna, 18, filha de Latino com a cantora Kelly Key, conseguiu, no ano passado, autorização judicial para incluir em seu registro o nome do padrasto, Mico Freitas. "É uma sortuda porque terá dois pais", disse Latino na ocasião. 

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