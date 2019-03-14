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COMEMORAÇÃO

Latino promove festa ostentação para comemorar aniversário

Comemoração na cobertura de um hotel em São Paulo reuniu mais de 300 convidados

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:22

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:22
14/03/2019 - Latino e a namorada Jéssica Rodrigues, no aniversário de 46 anos do cantor Crédito: Instagram/@jessicar
Não foi uma "festa no apê", mas na cobertura do WZ Hotel, no Tetto RoofTop Louge, nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Latino promoveu uma festa ostentação para 300 convidados na noite desta terça-feira, 12. O aniversário mesmo foi em 2 de março, sábado de carnaval.
A namorada do cantor, Jéssica Rodrigues, chamou atenção pelo decote e a fenda do vestido. As comemorações também contaram com a presença de artistas como o apresentador da Globo André Marques, o empresário e apresentador da Record TV Roberto Justus e a esposa Ana Paula Seibert.
A idade do cantor não foi revelada. "Vamos comemorar meus 40, 45, 50 anos, não importa. O que importa é ser feliz", diz o convite de aniversário. Os convidados deveriam se vestir de preto e prata.

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