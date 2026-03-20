Capixaba morre após ser arrastada pelo mar em praia do México Crédito: Redes Sociais

Uma capixaba morreu após se afogar no litoral de Oaxaca, no litoral Sul do México. De acordo com informações de sites da região, Gabriela Cardozo Rocha, de 31 anos, foi arrastada logo depois de entrar no mar. O registro da foto acima foi feito pouco antes de Gabriela entrar na água.

Ainda de acordo com os relatos, os salva-vidas conseguiram retirá-la do mar, mas ela já não apresentava sinais vitais no momento do resgate.

Após o incidente, as equipes de emergência isolaram a área enquanto o óbito era confirmado. Posteriormente, policiais chegaram ao local para realizar os procedimentos legais cabíveis e iniciar a investigação sobre o ocorrido.

Amigos próximos informaram que os familiares estão adotando os procedimentos para repatriar o corpo. Gabriela estava morando em Nova York, nos Estados Unidos, onde cursava MBA na Columbia Business School. Recentemente, em um post em uma rede social, a mãe de Gabriela ressaltou a admiração pela filha. "Olho para sua trajetória e sinto uma alegria que não cabe no peito. Sua caminhada é exemplo de coragem, determinação, persistência e amor. Que orgulho da mulher guerreira que você é", finalizou



Que orgulho da mulher guerreira que você é.