Latino relembra pobreza e Kelly Key: "Ajudo mulheres a ficarem ricas"

Latino foi o par de Kelly Key entre 1997 e 2002 e o começo da carreira dos cantores rendeu a eles até uma filha, Suzanna Freitas, que hoje tem 18 anos. De lá para cá, o cantor se envolveu com Mirella Santos, de 2004 a 2011, Rayanne Morais, de 2014 a 2015, e Jéssica Rodrigues, de 2017 a 2019. Mas, em entrevista ao apresentador Rodrigo Faro, parece que o dono de "Festa no Apê" não conseguiu esquecer completamente de uma delas.