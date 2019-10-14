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Gracyanne Barbosa faz desabafo sobre corpo musculoso: "Sou feliz"

Musa fitness foi à web para deixar claro que não liga para as críticas e que se aceita do jeitinho que é: "Eu me amo e sou feliz assim''

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 08:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2019 às 08:26
A musa fitness Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
Que o corpo de Gracyanne Barbosa chama a atenção pelos músculos superdefinidos não é novidade para ninguém. Mas os comentários que às vezes a bonita tem que ler na web devem deixá-la para lá de chateada. E não é para menos: neste domingo (13), ela foi à web para falar sobre o assunto. 
Ver essa foto no Instagram

Quando posto uma foto,surgem comentários de todos os tipos e isso , me faz refletir sobre os padrões que a sociedade impõe. Eu sempre falo que NÃO existe perfeição! Existe ângulo , posição, luz, efeitos, aplicativos e diversas ferramentas, que nos auxiliam para que as fotos fiquem melhores e do jeito que gostamos. Vídeo é diferente , mostra como somos, nossas qualidades e imperfeições, e quer saber não é isso que determina quem somos, nem o que está dentro do nosso coração. Eu, posso dizer que nenhum comentário depreciativo me desestabiliza, pq hoje sou uma mulher madura e firme nas minhas convecções. Mas nem sempre foi assim e muitas pessoas podem estar passando por momentos difíceis, então o que peço, se não tiver algo positivo pra falar, o silêncio será bem vindo. Lembrem se palavras machucam. SEJA O SEU PRÓPRIO PADRÃO DE BELEZA! SE AME! SEJA FELIZ COM SUAS ESCOLHAS! Eu me amo e sou feliz assim ❤❤❤

Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa ?️ - (@graoficial) em

"Quando posto uma foto, surgem comentários de todos os tipos e isso, me faz refletir sobre os padrões que a sociedade impõe. Eu sempre falo que não existe perfeição! Existe ângulo, posição, luz, efeitos, aplicativos e diversas ferramentas que nos auxiliam para que as fotos fiquem melhores e do jeito que gostamos", escreveu a esposa de Belo
Em seguida, continuou, em vídeo: "No vídeo é diferente, mostra como somos, nossas qualidades e imperfeições, e quer saber não é isso que determina quem somos, nem o que está dentro do nosso coração".
A musa fitness finalizou falando justamente sobre os haters: "Eu, posso dizer que nenhum comentário depreciativo me desestabiliza, hoje sou uma mulher madura e firme nas minhas convecções. Mas nem sempre foi assim e muitas pessoas podem estar passando por momentos difíceis, então o que peço, se não tiver algo positivo pra falar, o silêncio será bem vindo. Lembrem, palavras machucam". 

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