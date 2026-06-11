Recall de Marcas A Gazeta: veja como foi o festão das marcas mais lembradas de 2026

Ao som do cantor Toni Garrido, que transformou o Le Buffet Master num verdadeiro baile, as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas festejaram a 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta, nesta quarta-feira (10).
A premiação reuniu mais de 400 convidados para homenagear as empresas vencedoras, em cerimônia conduzida apresentadores Will Loyola e Rafaela Marquezini. Veja a lista do campeões deste ano nos 78 segmentos aqui.
A premiação reuniu mais de 400 convidados para homenagear as empresas vencedoras, em cerimônia conduzida apresentadores Will Loyola e Rafaela Marquezini. Veja a lista do campeões deste ano nos 78 segmentos aqui.
O evento reuniu empresas finalistas, convidados e profissionais do mercado em um momento dedicado ao reconhecimento de marcas que fazem parte da rotina e das escolhas dos consumidores no Espírito Santo.
Campeão na categoria Cerimonial, o Le Buffet levou o prêmio de torcida organizada da noite, quando colocou os colaboradores para desfilar no tapete da festa em clima de Copa do Mundo, com direito a bandeiras do Brasil e muitos apitos.
Veja quem circulou pela festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Campeão na categoria Cerimonial, o Le Buffet levou o prêmio de torcida organizada da noite, quando colocou os colaboradores para desfilar no tapete da festa em clima de Copa do Mundo, com direito a bandeiras do Brasil e muitos apitos.
Veja quem circulou pela festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.