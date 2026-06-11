Recall de Marcas A Gazeta: veja como foi o festão das marcas mais lembradas de 2026





A premiação reuniu mais de 400 convidados para homenagear as empresas vencedoras, em cerimônia conduzida Will Loyola e Rafaela Marquezini. Veja a lista do campeões deste ano nos 78 segmentos aqui. apresentadores Ao som do cantor Toni Garrido , que transformou o Le Buffet Master num verdadeiro baile, as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas festejaram a 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta, nesta quarta-feira (10).A premiação reuniu mais de 400 convidados para homenagear as empresas vencedoras, em cerimônia conduzida



