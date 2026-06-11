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Renata Rasseli

Recall de Marcas A Gazeta: veja como foi o festão das marcas mais lembradas de 2026

O evento reuniu empresários, mercado publicitária e a diretoria da Rede Gazeta, nesta quarta-feira (10), no Le Buffet Master, em Vitória

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 09:15

Publicado em 

11 jun 2026 às 09:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Campeões do Recall de Marcas de A Gazeta 2026
Campeões do Recall de Marcas de A Gazeta 2026 em noite de festa nesta quarta-feira (10), no Le Buffet Master, em Vitória.  Mônica Zorzanelli
Ao som do cantor Toni Garrido, que transformou o Le Buffet Master num verdadeiro baile, as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas festejaram a 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta, nesta quarta-feira (10). 

 A premiação reuniu mais de 400 convidados para homenagear as empresas vencedoras, em cerimônia conduzida apresentadores Will Loyola e Rafaela Marquezini. Veja a lista do campeões deste ano nos 78 segmentos aqui.

O evento reuniu empresas finalistas, convidados e profissionais do mercado em um momento dedicado ao reconhecimento de marcas que fazem parte da rotina e das escolhas dos consumidores no Espírito Santo.

Campeão na categoria Cerimonial, o Le Buffet levou o prêmio de torcida organizada da noite, quando colocou os colaboradores para desfilar no tapete da festa em clima de Copa do Mundo, com direito a bandeiras do Brasil e muitos apitos. 

Veja quem circulou pela festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli. 
Marcello Moraes, Bruno Araújo, Bruno Passoni e Café Lindenberg
Marcello Moraes, Bruno Araújo, Bruno Passoni e Café Lindenberg Mônica Zorzanelli
Deisy Nespoli, Raquel Nunes, Leticia Dalvi (Shopping Vitória) e Renata RasseliDeisy Nespoli, Raquel Nunes, Leticia Dalvi (Shopping Vitória) e Renata Rasseli
Deisy Nespoli, Raquel Nunes, Leticia Dalvi (Shopping Vitória) e Renata Rasseli.  Mônica Zorzanelli
Bernardo e Luciana Camargo , Edilene e Jose Angelo Rambalducci (Água Pedra Azul)
Bernardo e Luciana Camargo , Edilene e Jose Angelo Rambalducci (Água Pedra Azul) Mônica Zorzanelli
Flavia Codesso, Didio Neves e Debora Franco (Imobiliária Universal)
Flavia Codesso, Didio Neves e Debora Franco (Universal) Mônica Zorzanelli
Talita e Bruno Passoni com Toni Garrido
Talita e Bruno Passoni com Toni Garrido Mônica Zorzanelli
Marcelo Klein e Fabiano Burns (Vale)
Marcelo Klein e Fabiano Burns (Vale) Mônica Zorzanelli
Mariana Perini e Maria Izabel Braga Ferlin (Sal Globo)Mariana Perini e Maria Izabel Braga Ferlin (Sal Globo)
Mariana Perini (Rede Gazeta) e Maria Izabel Braga Ferlin (Sal Globo) Mônica Zorzanelli
Fabiano Marins (Garoto)
Fabiano Marins (Garoto) Mônica Zorzanelli
Fabiano Pimentel e Adriana Botti (Unimed Vitória)
Fabiano Pimentel e Adriana Botti (Unimed Vitória) Mônica Zorzanelli
Mario, Fabricio e Danilo Coutinho (EXTRABOM)
Mario, Fabricio e Danilo Coutinho (Extrabom) Mônica Zorzanelli
Douglas Passamani e Patricia Penina (Multivix)
Douglas Passamani e Patricia Penina (Multivix) Mônica Zorzanelli
Giovanna e Andre Rosa (Grupo Le Buffet)
Giovanna e Andre Rosa (Grupo Le Buffet) Mônica Zorzanelli
Geferson Santos , Tatiane Franco e Paulo Baraona (Findes)
Geferson Santos, Tatiane Franco e Paulo Baraona (Findes) Mônica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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