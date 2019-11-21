Foto: Bruna Marquezine surge apalpando peito de estátua de Julieta

Nem a bela, rica e famosa Bruna Marquezine, 24, está conseguindo ser feliz no amor, segundo ela mesma.
Em viagem a Verona, na Itália, a atriz visitou a casa de Julieta, espaço turístico que recria o que seria a morada da personagem de "Romeu e Julieta", peça de William Shakespeare (1564-1616).
O lugar recebe, anualmente, milhões de visitantes que assinam os nomes dos seus amados nas paredes, depositam bilhetes e cartas amorosas, deixam cadeados nas grades para representar seu amor eterno e ainda acariciam os seios de Julieta para ter sorte no amor.
Marquezine não perdeu tempo e fez uma foto com as mãos na estátua. "Julieta, querida, peguei no seu peitinho rapidinho só porque me falaram que traz sorte no amor e não está fácil pra ninguém", brincou a atriz na legenda da foto que publicou em seu Instagram.
Ela ainda fez piada com o Romeu, dizendo que foi tudo "feito com muito respeito e carinho" e que ela me pareceu bem confortável, inclusive".
De tanto ser tocada pelos turistas, a antiga estátua de Julieta já foi substituída por uma nova, em 2014. O local também é famoso por receber dos turistas as famosas cartas de Julieta, com desabafos de pessoas que tiveram o coração partido, tema que inspirou o filme "Cartas para Julieta" (2010).