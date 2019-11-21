Apelou!

Foto: Bruna Marquezine surge apalpando peito de estátua de Julieta

Atriz Bruna Marquezine pegou no peito da estátua de Julieta para pedir um novo amor, porque segundo ela mesma 'está difícil'
Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 09:42

A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
Nem a bela, rica e famosa Bruna Marquezine, 24, está conseguindo ser feliz no amor, segundo ela mesma.
Em viagem a Verona, na Itália, a atriz visitou a casa de Julieta, espaço turístico que recria o que seria a morada da personagem de "Romeu e Julieta", peça de William Shakespeare (1564-1616). 
O lugar recebe, anualmente, milhões de visitantes que assinam os nomes dos seus amados nas paredes, depositam bilhetes e cartas amorosas, deixam cadeados nas grades para representar seu amor eterno e ainda acariciam os seios de Julieta para ter sorte no amor.
Marquezine não perdeu tempo e fez uma foto com as mãos na estátua. "Julieta, querida, peguei no seu peitinho rapidinho só porque me falaram que traz sorte no amor e não está fácil pra ninguém", brincou a atriz na legenda da foto que publicou em seu Instagram.

Ela ainda fez piada com o Romeu, dizendo que foi tudo "feito com muito respeito e carinho" e que ela me pareceu bem confortável, inclusive".
De tanto ser tocada pelos turistas, a antiga estátua de Julieta já foi substituída por uma nova, em 2014. O local também é famoso por receber dos turistas as famosas cartas de Julieta, com desabafos de pessoas que tiveram o coração partido, tema que inspirou o filme "Cartas para Julieta" (2010).

