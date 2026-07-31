Um novo futuro para o Centro de Vitória

O Parque Moscoso deixou de ser o endereço das famílias mais abastadas. Os bailes do Álvares Cabral se mudaram para Bento Ferreira. Também foi para longe boa parte do comércio e dos serviços e, com eles, os bancos. Ficaram, solitários, o Palácio Anchieta, a Catedral Metropolitana e o patrimônio histórico. Segundo a Prefeitura, o centro, que já abrigou 30% da população da capital, hoje só tem 10% dos moradores.





Ao caminhar pelas ruas do centro me emociono quando percebo alguma iniciativa que procura romper o ciclo da decadência. Aplaudo a nova academia de ginástica. O Mercado da Capixaba e o Sesc Glória reconstruídos. A restauração do Carlos Gomes. A utilização dos armazéns portuários voltados para a cultura e o turismo. A construção da ciclovia do cais do porto.





E me entristeci quando a Câmara Municipal desistiu de se mudar para o Edifício Castelo Branco por ter a Caixa Econômica Federal recuado na desocupação do prédio recém-invadido pela organização intitulada Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), situação, aliás, que perdura até hoje, infelizmente, sem qualquer solução.





Por isso, recebo com satisfação a notícia de que a Prefeitura Municipal de Vitória continua empenhada em dar continuidade à revitalização do centro. Tanto que, após contratar, em 2024, um plano estratégico de requalificação urbana do local, objetivando melhoria na infraestrutura, aumento da segurança, atração de investimentos, valorização e melhor qualidade de vida para os moradores, anuncia o início de implantação do Programa de Reabilitação da Área Central (ReAC).