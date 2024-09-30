Centro Cultural Sesc Glória celebra 10 anos com festa em Vitória

O Centro Cultural Sesc Glória celebrou uma década de existência e relevância no cenário cultural capixaba e nacional no sábado (27). O diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato; a gerente de Cultura do Sesc-ES, Renata Weixter; e José Carlos Bergamin, vice-presidente da Fecomércio-ES, representando o presidente Idalberto Moro, foram os anfitriões da noite. A programação especial contou com a abertura de exposições fotográficas sob a curadoria de Paulo de Barros, além de apresentações da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sob regência de Gabriel Rhein-Schirato, e de Melina Mulazani no Sonora Brasil, de forma a exaltar todo o potencial do Sesc Glória nas diversas expressões culturais, erudita e popular. A festa seguiu com bolo, parabéns e muita música para os convidados, no terraço do Glória. Veja as fotos da festa!