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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Centro Cultural Sesc Glória celebra 10 anos com festa em Vitória

Publicado em
30 set 2024 às 13:58
José Carlos Bergamin, vice-presidente da Fecomércio-ES; Renata Weixter, gerente de Cultura do SESC-ES; Luiz Toniato, diretor regional do SESC-ES
José Carlos Bergamin, vice-presidente da Fecomércio-ES; Renata Weixter, gerente de Cultura do SESC-ES; Luiz Toniato, diretor regional do SESC-ES: em noite de parabéns pro Sesc! Crédito: Marcos Salles / SESC-ES

Parabéns, Sesc Glória! 

O Centro Cultural Sesc Glória celebrou uma década de existência e relevância no cenário cultural capixaba e nacional no sábado (27).  O diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato; a gerente de Cultura do Sesc-ES, Renata Weixter; e José Carlos Bergamin, vice-presidente da Fecomércio-ES, representando o presidente Idalberto Moro, foram os anfitriões da noite. A programação especial contou com a abertura de exposições fotográficas sob a curadoria de Paulo de Barros, além de apresentações da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sob regência de Gabriel Rhein-Schirato, e de Melina Mulazani no Sonora Brasil, de forma a exaltar todo o potencial do Sesc Glória nas diversas expressões culturais, erudita e popular. A festa seguiu com bolo, parabéns e muita música para os convidados, no terraço do Glória. Veja as fotos da festa!

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