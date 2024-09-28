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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Andrea de Pinho lança nova coleção de acessórios autorais em Vitória

Publicado em
28 set 2024 às 03:00
Andrea de Pinho e Isabella Castro
Andrea de Pinho e Isabella Castro: tarde de lançamento na Praia do Canto  Crédito: Renata Rasseli

Andrea de Pinho recebe

Querida de RR, Andrea de Pinho acaba de lançar nova coleção de acessórios autorais, em sua loja, na Praia do Canto. As coleções Aros e Arqform têm peças exclusivas que unem arte, arquitetura e design em banho de ouro e prata e também aço inox. Veja as fotos do coquetel.

CASACOR ES

Luciana Gimenez
Luciana Gimenez: na abertura da mostra de decoração, no Clube Ítalo Brasileiro Crédito: Mônica Zorzanelli

Ellas Oncologia + Afecc

As médicas do Ellas Oncologia estarão na Loja Outubro Rosa 2024 da Afecc, no dia 13 de outubro, das 18h às 21h, recebendo convidados e apoiando a causa. O destaque deste ano é um corner especial com produtos feitos pelas pacientes do Projeto Empreendedorismo na Prática, como bijuterias, biscoitos, adornos de cabelo e itens de decoração, com toda a renda revertida para elas.

Inovação na construção

Com uma redução de até 40% no tempo de construção e uma economia de até 30% nos custos das fundações, as estruturas metálicas estão revolucionando a construção civil no Brasil. Atualmente, essas estruturas representam 15% das construções no país, com uma previsão de crescimento para 20% nos próximos cinco anos. Na Inglaterra, esse número já chega a 70%. Em meio a essa transformação, a Meta Engenharia, dos sócios Eduardo Tardin e Elias Meneghelli Junior, comemora seu 10º aniversário neste mês, destacando-se por entregar mais de 100 mil metros quadrados em obras e atender aproximadamente 120 clientes com soluções inovadoras e sustentáveis.

ALMOÇO

Juliana Reissinger, Moisés Demoner, Natália Meireles e Nony Cardoso, em almoço com os arquitetos que mais se destacaram até o momento no Programa Mais Estilo, Mais Vantagem
Juliana Reissinger, Moisés Demoner, Natália Meireles e Nony Cardoso, em almoço com os arquitetos que mais se destacaram até o momento no Programa Mais Estilo, Mais Vantagem Crédito: Cloves Louzada

QUERIDAS DE RR

Jane Fereguetti e Ilda Castro
Jane Ferreguetti e Ilda Castro: no festival Manguinhos Gourmet Crédito: Mônica Zorzanelli

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