Andrea de Pinho lança nova coleção de acessórios autorais em Vitória

Com uma redução de até 40% no tempo de construção e uma economia de até 30% nos custos das fundações, as estruturas metálicas estão revolucionando a construção civil no Brasil. Atualmente, essas estruturas representam 15% das construções no país, com uma previsão de crescimento para 20% nos próximos cinco anos. Na Inglaterra, esse número já chega a 70%. Em meio a essa transformação, a Meta Engenharia, dos sócios Eduardo Tardin e Elias Meneghelli Junior, comemora seu 10º aniversário neste mês, destacando-se por entregar mais de 100 mil metros quadrados em obras e atender aproximadamente 120 clientes com soluções inovadoras e sustentáveis.