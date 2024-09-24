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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem conferiu o show da nova turnê dos Titãs em Vitória

Publicado em
24 set 2024 às 03:00
Patrick Ribeiro recebendo os Titãs, Sergio Brito e Tony Bellotto
Patrick Ribeiro e os Titãs, Sergio Brito e Tony Bellotto: turnê "Titãs Microfonado" em Vitória Crédito: Gustavo Forattini

Show dos Titãs

Os Titãs apresentaram a nova turnê Titãs Microfonado, neste sábado (21), no palco do Espaço Patrick Ribeiro,  em Vitória. Tony Bellotto e Sérgio Brito colocaram o público, que lotou a casa, para dançar ao som de clássicos da banda, como “Sonífera Ilha” e “Marvin”, e também apresentaram novas músicas que fazem parte desse novo projeto. Veja as fotos de Gustavo Forattini.

NO RIO

Patricia Quentel, Sandra Matias, Adrianna eu, Vanda Klabin, Gisele Taranto e Lara Brotas
Patricia Quentel, Sandra Matias, Adrianna eu, Vanda Klabin, Gisele Taranto e Lara Brotas: na abertura da CasaCor Rio 2024 Crédito: Divulgação

Agenda

Elenice Moreira e Taty Moraes, da Ratimbum Produções, estão com a agenda cheia. Além de assinarem a produção do espetáculo "Carlota - Focus Dança Piazzolla", que estará em cartaz em Vitória, no Sesc Glória, dias 4 e 5 de outubro, elas também estão envolvidas com a organização do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória - Fenatevi, que vai acontecer de 13 a 21 de outubro. Vale destacar que este ano o Festival, um dos pioneiros no Estado, chega a sua 20° edição.

Artesanato

Projeto gerido pela Coppo Consultoria, viabilizado pela Lei Rouanet e patrocinado pela MedSênior, o Festival Bem-estar, Bem + Cultura, contará com o espaço dedicado ao artesanato. O público terá a oportunidade de conhecer as artes capixabas no evento que acontece neste sábado (28) das 10h às 22h, na Praça do Papa, em Vitória. Entrada é solidária mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível sujeito a lotação.

Primavera

Nesta quarta-feira, (25) a loja Twenty Four Seven, em parceria com a Óticas Paris, promove um evento especial para dar as boas-vindas à primavera. As marcas, reconhecidas pela sofisticação, se uniram para apresentar as principais tendências. Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, trará novidades exclusivas de grifes como Prada, Miu Miu, Fendi, Dior e Celine, enquanto Bruna Bezerra, especialista em estilo, irá apresentar suas dicas de moda para a temporada. O encontro será às 17h, na loja de Renata França, na Aleixo Netto.

Cidades sustentáveis

Nesta terça-feira (24), às 19h, um evento no Auditório Central da FAESA reunirá estudantes e profissionais do mercado para debater como a inovação e a tecnologia podem promover cidades mais sustentáveis e socialmente inclusivas. O coordenador de Meio Ambiente da Vale, Daniel Barbosa de Oliveira, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Ney Damasceno e o professor da FAESA Anderson Buss são os responsáveis por compartilhar as informações no painel "Mercados Inteligentes, Cidades Sustentáveis", que faz parte da programação da 23ª Jornada Científica e Cultural da FAESA.

EM SÃO PAULO

NA ITÁLIA

Bernadette Nascif, Cecilia Nascif, Marilia Celin, Gorete Thorey e Sandra Cortelleti
Bernadette Nascif, Cecilia Nascif, Marilia Celin, Gorete Thorey e Sandra Cortelleti: tour cultural por Roma, Florença e Veneza dentro do  projeto Art Lovers da Via Thorey Crédito: Divulgação

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