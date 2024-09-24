Veja quem conferiu o show da nova turnê dos Titãs em Vitória

Nesta terça-feira (24), às 19h, um evento no Auditório Central da FAESA reunirá estudantes e profissionais do mercado para debater como a inovação e a tecnologia podem promover cidades mais sustentáveis e socialmente inclusivas. O coordenador de Meio Ambiente da Vale, Daniel Barbosa de Oliveira, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Ney Damasceno e o professor da FAESA Anderson Buss são os responsáveis por compartilhar as informações no painel "Mercados Inteligentes, Cidades Sustentáveis", que faz parte da programação da 23ª Jornada Científica e Cultural da FAESA.