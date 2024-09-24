Veja quem conferiu o show da nova turnê dos Titãs em Vitória

Nesta quarta-feira, (25) a loja Twenty Four Seven, em parceria com a Óticas Paris, promove um evento especial para dar as boas-vindas à primavera. As marcas, reconhecidas pela sofisticação, se uniram para apresentar as principais tendências. Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, trará novidades exclusivas de grifes como Prada, Miu Miu, Fendi, Dior e Celine, enquanto Bruna Bezerra, especialista em estilo, irá apresentar suas dicas de moda para a temporada. O encontro será às 17h, na loja de Renata França, na Aleixo Netto.