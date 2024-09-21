Bistrô celebra primeiro aniversário com festa em Vitória; fotos e vídeo

A chegada de novos imóveis sempre traz benefícios para todos, e com o Manami Ocean Living não poderia ser diferente. O empreendimento, que está sendo erguido na Península de Guaibura, em Guarapari, proporcionará inúmeras vantagens para os moradores da região e seu entorno. Está prevista a reurbanização da rua Lucio Rocha de Almeida, que compreende o trecho da entrada do condomínio até a rotatória existente na orla de Guaibura, o projeto prevê novo acesso às praias Jogo da Baleia e Praia do Buzo, rampa náutica, iluminação, sinalização, calçamento, demarcação de vagas e outros.