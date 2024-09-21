Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Bistrô celebra primeiro aniversário com festa em Vitória; fotos e vídeo

Publicado em
21 set 2024 às 03:00
Ligia Mafra, Bia Delmaestro e Homero Mafra
Ligia Mafra, Bia Delmaestro e Homero Mafra: celebrando! Crédito: Mônica Zorzanelli

Félicitations!

Sob o comando de Bia Delmaestro e Edilene Chieppe, o Caçarola Bistrot celebrou seu primeiro aniversário nesta quinta-feira (19), no Barro Vermelho. O músico Mirano Schuler embalou a noite com hits da música francesa. Amigos e clientes da casa, como Homero e Ligia Mafra, Simone Rizk, Augusto Pacheco, Anginha Buaiz e Luciana Almeida participaram da festa. Veja as fotos e o vídeo de Mônica Zorzanelli.

NA SERRA

Leonelle Lamas, Denis Ferrari e Rosa Picoli
Leonelle Lamas, Denis Ferrari e Rosa Picoli:  no 3º Encontro Ases Mulher, nesta quinta-feira (19), reunindo mais de 100 mulheres empresárias da Serra Crédito: EDSON REIS

Em Guarapari

A chegada de novos imóveis sempre traz benefícios para todos, e com o Manami Ocean Living não poderia ser diferente. O empreendimento, que está sendo erguido na Península de Guaibura, em Guarapari, proporcionará inúmeras vantagens para os moradores da região e seu entorno. Está prevista a reurbanização da rua Lucio Rocha de Almeida, que compreende o trecho da entrada do condomínio até a rotatória existente na orla de Guaibura, o projeto prevê novo acesso às praias Jogo da Baleia e Praia do Buzo, rampa náutica, iluminação, sinalização, calçamento, demarcação de vagas e outros.

Em Linhares

O CDMEC visitou três importantes fábricas de móveis em Linhares: Móveis Rimo, Peroba e RMBM, como parte do projeto Desafios Setoriais de Inovação em Metal Mecânica, financiado pelo MCI/FUNCITEC. O propósito da visita foi discutir melhorias nos processos produtivos dessas empresas e explorar oportunidades de inovação que possam ser atendidas pelo setor metalmecânico. Com a presença de especialistas e representantes do CDMEC, foram identificados desafios que poderão ser superados por meio de soluções desenvolvidas pelo setor metalmecânico. Serão realizados estudos de viabilidade, além do desenvolvimento de projetos de engenharia com o objetivo de aprimorar a eficiência das fábricas e promover a colaboração entre os setores metalmecânico e moveleiro do Espírito Santo.

Solidariedade

Brinquedos em bom estado, roupas, acessórios, calçados, itens de recém-nascido até 17 anos. Estes são os itens que clientes e amigas podem doar na Vith Shoes em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto. A ação solidária promovida por Brenda Riva acontece neste sábado (21), às 10h, na Praia do Canto.

Primavera e procedimentos estéticos

 A primavera chega neste sábado e Priscila Passamani destaca a importância de começar os procedimentos estéticos agora para colher os melhores resultados no verão. A dermatologista recomenda tecnologias como bioestimuladores e o laser, que podem acelerar a produção de colágeno e combater flacidez e gordura localizada. "O início da primavera é ideal para tratamentos que vão preparar o corpo para a estação mais quente. Esses procedimentos precisam de um tempo para o efeito desejado e o ideal é iniciar o protocolo com três meses de antecedência”.

Saúde capilar

A farmacêutica tricologista Cristal Bastos comemora a publicação do seu artigo sobre óleos essenciais em saúde capilar escrito em parceria com o médico tricologista Ademir Leite Junior no periódico acadêmico Brazilian Journal of Aromatherapy and Essential Oil, focado no estudo e na aplicação de aromaterapia e óleos essenciais. A mini revisão analisou como os óleos de lavanda, alecrim, hortelã-pimenta e cedro impactam o ciclo do folículo capilar, o metabolismo celular e a inflamação do couro cabeludo, revelando que em comparação aos produtos convencionais de cuidados capilares, se mostram eficazes e seguros, principalmente, no tratamento de alopecia areata, caspa, ressecamento e coceira. A aromaterapia também se mostrou benéfica na redução do estresse, na melhoria do humor e no aumento da autoestima.

EM MANGUINHOS

Elba Sanidei, Joana Pinheiro, David Maresias e Alessandro Eller
Elba Sanidei, Joana Pinheiro, David Maresia's e Alessandro Eller:  no almoço de apresentação da 17ª edição do Manguinhos Gourmet, nesta sexta (20), no restaurante Maresia's Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

Veja como foi o desfile e bazar em prol do Asilo de Idosos de Vitória

Figurinista capixaba assina o visual de atrações do Rock in Rio 2024

Confraria das Onças celebra aniversário de Mariana Perini em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social Agfinde Agcfinde
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança