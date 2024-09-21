Bistrô celebra primeiro aniversário com festa em Vitória; fotos e vídeo

O CDMEC visitou três importantes fábricas de móveis em Linhares: Móveis Rimo, Peroba e RMBM, como parte do projeto Desafios Setoriais de Inovação em Metal Mecânica, financiado pelo MCI/FUNCITEC. O propósito da visita foi discutir melhorias nos processos produtivos dessas empresas e explorar oportunidades de inovação que possam ser atendidas pelo setor metalmecânico. Com a presença de especialistas e representantes do CDMEC, foram identificados desafios que poderão ser superados por meio de soluções desenvolvidas pelo setor metalmecânico. Serão realizados estudos de viabilidade, além do desenvolvimento de projetos de engenharia com o objetivo de aprimorar a eficiência das fábricas e promover a colaboração entre os setores metalmecânico e moveleiro do Espírito Santo.