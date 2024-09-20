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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja como foi o desfile e bazar em prol do Asilo de Idosos de Vitória

Publicado em
20 set 2024 às 03:00
Carol Saitt, Nanda Trindade, Thais Gois, Anete Musso e Maria Hortência Receputi
Carol Saitt, Nanda Trindade, Thais Gois, Anete Musso e Maria Hortência Receputi: as anfitriãs do 2º Desfile Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória Crédito: Cacá Lima
Uma noite emocionante marcou o 2º Desfile Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória que aconteceu nesta quarta-feira (18), na Casa Lounge, de Carolina Saitt e Maria Hortência Receputi.
Organizado pelo Asilo dos Idosos de Vitória, em parceria com a embaixadora e idealizadora do projeto, Thais Góis, e com um time de profissionais voluntários, o evento reuniu algumas influenciadoras e personalidades da Grande Vitória que abraçaram a causa de moda solidária.
A eterna miss Espírito Santo Stephany Pim comandou a apresentação do Desfile, que contou com uma passarela diversa, entre idosas do Asilo, apoiadoras da instituição, jornalistas e influenciadoras digitais que entregaram muita beleza e simpatia ao desfilar os looks elaborados pela curadoria da stylist Nanda Trindade.
Com tema primaveril, a decoração da festa contou com todo requinte e detalhes de Evandro de Andrade, da Cristal Eventos, um bufê especial da Casa Lounge, comandado pelos chefs Hugo Gonçalves e Thiago Pauzen, que recebeu elogios a noite toda, drinks Open Bacco, doces da Petit Doceria e picolés da Luigi Sorvetes.
Encerrando a festa, Nando Vianna deu um verdadeiro show com sua banda e o DJ Cabral comandou a pista de dança.

2º Desfile Bazar Beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

ALMOÇO

Eduardo Dalla Mura, Marcello Moraes, Paulo Baraona, Wellington Villaschi Filho e Léo de Paula
Eduardo Dalla Mura, Marcello Moraes, Paulo Baraona, Wellington Villaschi Filho, Bruno Passoni e Léo de Paula: em almoço institucional com a diretoria da Findes na Rede Gazeta Crédito: Giliard Ferreira

Corrida da construção

Chegar aos 90 anos não é para qualquer um. Ainda mais gozando de boa forma e vitalidade. Para comemorar esse marco, o Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-ES) promove a ConstruRunner, uma corrida de rua para quem tem fôlego para correr 10 km, para os que aguentam 5 km e para quem se sente bem fazendo uma caminhada de 3 km, ou seja, um evento para todos. A largada será no dia 17 de novembro, às 7h, na orla de Camburi.

Liderança

Líder no GPTW pelo terceiro ano no ES e segundo no Brasil A Unimed Sul Capixaba, em seus 35 anos de atuação, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo a melhor empresa de médio porte para trabalhar no Espírito Santo e, pelo segundo ano, a melhor no setor de Saúde no Brasil, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW) - 2024. O GPTW é uma das mais importantes avaliações de clima organizacional do país, reconhecendo empresas que investem na satisfação dos colaboradores e em práticas de gestão que promovem um ambiente de trabalho saudável e motivador.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Bermardo Furtado, Paula Rody, Caio Valença e Carlos Amaral
Bermardo Furtado, Paula Rody, Caio Valença e Carlos Amaral:  na convenção de vendas do Vive Le Vin, novo empreendimento da Invite Inc., que será lançado em breve e será erguido em Pedra Azul Crédito: Divulgação

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