Veja como foi o desfile e bazar em prol do Asilo de Idosos de Vitória

Organizado pelo Asilo dos Idosos de Vitória, em parceria com a embaixadora e idealizadora do projeto, Thais Góis, e com um time de profissionais voluntários, o evento reuniu algumas influenciadoras e personalidades da Grande Vitória que abraçaram a causa de moda solidária.
A eterna miss Espírito Santo Stephany Pim comandou a apresentação do Desfile, que contou com uma passarela diversa, entre idosas do Asilo, apoiadoras da instituição, jornalistas e influenciadoras digitais que entregaram muita beleza e simpatia ao desfilar os looks elaborados pela curadoria da stylist Nanda Trindade.
Com tema primaveril, a decoração da festa contou com todo requinte e detalhes de Evandro de Andrade, da Cristal Eventos, um bufê especial da Casa Lounge, comandado pelos chefs Hugo Gonçalves e Thiago Pauzen, que recebeu elogios a noite toda, drinks Open Bacco, doces da Petit Doceria e picolés da Luigi Sorvetes.
Encerrando a festa, Nando Vianna deu um verdadeiro show com sua banda e o DJ Cabral comandou a pista de dança.