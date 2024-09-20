Veja como foi o desfile e bazar em prol do Asilo de Idosos de Vitória

Líder no GPTW pelo terceiro ano no ES e segundo no Brasil A Unimed Sul Capixaba, em seus 35 anos de atuação, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo a melhor empresa de médio porte para trabalhar no Espírito Santo e, pelo segundo ano, a melhor no setor de Saúde no Brasil, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW) - 2024. O GPTW é uma das mais importantes avaliações de clima organizacional do país, reconhecendo empresas que investem na satisfação dos colaboradores e em práticas de gestão que promovem um ambiente de trabalho saudável e motivador.