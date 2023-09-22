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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigou o desfile beneficente do Asilo dos Idosos de Vitória

Publicado em
22 set 2023 às 03:00
Carol Saitt e Thais Gois
Carol Saitt e Thais Gois Crédito: Cacá Lima

Moda do bem

O 1º desfile beneficente de moda circular em prol do Asilo dos Idosos de Vitória movimentou a Praia do Canto, nesta quarta-feira (20). O evento, organizado pelos amigos da instituição, teve como madrinha Thais Gois, e foi recebido pela A Casa Lounge, de Carolina Saitt e Maria Hortência Receputi. A animação ficou por conta de Amaro Lima e Os Madrankes, que levaram os sucessos do pop rock nacional para o encontro. A convite de Lorena Dalla, um time de personalidades desfilou os looks montados por Nanda Trindade com peças selecionadas para o bazar.  A passarela contou com Judith Ottoni, Dani Barreto, Lara Dalla, Valentina Porto, Juliana Modenese, Georgia Mendonça, Eliane Bianchi, Juliana Kwak, Jack Fantin, Silvana Sarmento e Nathalia Lopes. Entre os convidados, a primeira-dama de Vitória, Paula Pazolini, Regina Pagani, Luzia Toledo, Maria Helena Ferreira, Regina Prates, Rachel Pires, Lúcia e Aline Dalla Bernardina, Jana e Patyl Pimentel, Bárbara Santana e Luana Romanel. O RP foi de Dudu Altoé. Veja as fotos de Cacá Lima.

CONGRESSO

Rodrigo Chamoun, Elias Mubarak Junior, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, Renato Casagrande e Francisco Martinez Berdeal
Rodrigo Chamoun, Elias Mubarak Junior, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, Renato Casagrande e Francisco Martinez Berdeal:  NO II Congresso Internacional de Mediação e Arbitragem,  no MPES Crédito: Cacá Lima

NO RIO

Erika e Vivan Coser com Flávia Dalla e Lara Brotas no stand D11 da galeria capixaba Matias Brotas na ArtRio 2023, na Marina da Glória
Erika e Vivan Coser,  Flávia Dalla e Lara Brotas; no estande da galeria capixaba Matias Brotas na ArtRio 2023, na Marina da Glória Crédito: Divulgação

Premiação na Bahia

Os arquitetos Sergio Paulo Rabello e Daniela Andrade foram os ganhadores, pela Arte Assinada, da premiação Talent Club, na categoria Gold, da Hunter Douglas. A dupla vai receber uma homenagem no baile de premiação, no hotel Transamerica Ilha de Comandatuba, um dos mais ousados projetos de resort do Brasil, localizado em Ilhéus, na Bahia. Sandra Demoner também vai desembarcar por lá, para acompanhar a premiação.

Exagerado

O empresário Victor de Castro e sua equipe estão a mil no preparo do Exagerado, no Pavilhão de Carapina, de 11 a 15 de outubro, om 22 mil m2 com mais de 350 expositores, 2.800 postos de empregos, público estimado de mais de 300 mil pessoas, movimentação econômica com cerca de R$ 40 milhões e com muitas grandes marcas e com o valor diferenciado. 

Jovem tenista

O jovem tenista capixaba Victor Pignaton, que atualmente vive nos Estados Unidos, conta com o patrocínio da empresa CBL Loteamentos. O atleta de 13 anos já conquistou vários títulos no Brasil e fora do país. Em 2023 foi campeão de Duplas e Semifinalista de Simples no Dubrovnik Bowl, na Croácia, campeão U14 Torneo Juvenill II, em Porto Rico e 3º Lugar Arthur Allen L4, Naples, USA.

Primavera com reggae

O vocalista e fundador da banda de reggae Java Roots, Anderson Ventura, convida todos para o lançamento de sua nova canção solo “Primavera” que estará no seu novo show gratuito marcado para o dia da chegada da nova estação, 23 de setembro, às 11h, no Parque Botânico da Vale. No repertório, releituras de clássicos da música brasileira na versão jamaicana, além de seus hits dos tempos da Java Roots e canções de sua carreira solo. A canção "Primavera" já está disponível no Spotify.

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