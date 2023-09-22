Veja quem prestigou o desfile beneficente do Asilo dos Idosos de Vitória

O 1º desfile beneficente de moda circular em prol do Asilo dos Idosos de Vitória movimentou a Praia do Canto, nesta quarta-feira (20). O evento, organizado pelos amigos da instituição, teve como madrinha Thais Gois, e foi recebido pela A Casa Lounge, de Carolina Saitt e Maria Hortência Receputi. A animação ficou por conta de Amaro Lima e Os Madrankes, que levaram os sucessos do pop rock nacional para o encontro. A convite de Lorena Dalla, um time de personalidades desfilou os looks montados por Nanda Trindade com peças selecionadas para o bazar. A passarela contou com Judith Ottoni, Dani Barreto, Lara Dalla, Valentina Porto, Juliana Modenese, Georgia Mendonça, Eliane Bianchi, Juliana Kwak, Jack Fantin, Silvana Sarmento e Nathalia Lopes. Entre os convidados, a primeira-dama de Vitória, Paula Pazolini, Regina Pagani, Luzia Toledo, Maria Helena Ferreira, Regina Prates, Rachel Pires, Lúcia e Aline Dalla Bernardina, Jana e Patyl Pimentel, Bárbara Santana e Luana Romanel. O RP foi de Dudu Altoé. Veja as fotos de Cacá Lima.