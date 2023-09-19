Maria Luiza Fontenelle e Kaumer Chieppe dizem sim-sim na Aldeia

O movimento Mães que Oram pelos Filhos vai realizar o 9º Encontro Estadual ES - A missão nos passos de Jesus. O evento é aberto ao público e vai acontecer no sábado (30/9), das 7h às 18h, no Centro de Convenções de Vitória. Durante o encontro, será lançado o livro “Na força da Palavra”, de Dom Luiz Mancilha Vilela, que expressa a importância da oração ao ritmo da Palavra de Deus. O autor intercala trechos bíblicos, interpretação, questionamento e oração. “A apresentação desta obra é uma homenagem póstuma das mães ao primeiro bispo, o mesmo que nos acolheu e se tornou referencial da CNBB, do Movimento Mães que Oram pelos Filhos”, contou a coordenadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, Ângela Abdo.