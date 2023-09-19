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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Maria Luiza Fontenelle e Kaumer Chieppe dizem sim-sim na Aldeia

Publicado em
19 set 2023 às 03:00
Maria Luiza Fontenelle e Kaumer Chieppe
Maria Luiza Fontenelle e Kaumer Chieppe: celebrando o amor! Crédito: Mônica Zorzanelli

Maria Luiza&Kaumer 

Queridos de RR, Maria Luiza Fontenelle e Kaumer Chieppe selaram a união no dia 9 de setembro, na casa do noivo, na Aldeia, em Guarapari. O sim-sim reuniu a família e amigos, que celebraram ao som do DJ DePrá e Marcelo Ribeiro e Banda B. A decoração foi assinada por Camila Sarmento e o catering by Le Buffet. Os doces foram da Chocolateria Brasil, mas a filha da noiva, Maria, foi quem preparou o bolo de corte da festa. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

NA PRAIA DO CANTO

A cirurgiã-dentista Marlei Bonella ao lado do marido Rogerio, no Restaurante Universo Almeida, na Praia da Costa, de sua amiga Luciane Almeida, onde participou de um menu degustação no último final de semana
A cirurgiã-dentista Marlei Bonella ao lado do marido Rogerio, no Restaurante Universo Almeida, na Praia da Costa, de sua amiga Luciane Almeida, onde participou de um menu degustação no último final de semana Crédito: Divulgação

Estética humanizada

A Dra. Denise Spindola abre as portas de sua Instituto Spindola Estética Humanizada, localizado na cobertura do Global Tower, na Enseada do Suá, para receber a Dra Cíntia Alves, referência em remoção à Laser de micropigmentação de sobrancelhas e tatuagens. O encontro acontece nesta terça-feira (19), a partir das 16h.

Em Linhares

O momento é de comemoração para a Fast Nutri, que inaugura a sua 7ª franquia. A marca de suplementação conta com 7 lojas próprias no Estado, cinco em Vitória e duas no interior do Estado. Fast Nutri Linhares abrirá as portas para a inauguração na terça-feira (26), às 18h.

Advocacia criminal

O advogado criminalista e diretor nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracim) Homero Mafra é um dos palestrantes da 6ª edição da imersão 1º Tribunal do Juri Brasil, que será realizada em Vitória, nos dias 22 e 23 de setembro. Homero, que já foi presidente da OAB/ES, vai tratar do tema “A prova policial no Tribunal do Júri – do Inquérito ao Plenário”.

Jornada

A Pró-reitora de Pesquisa da PUC-PR Paula Trevilatto, a fundadora e dDiretora Geral do Impact Hub Vitória, Licia Mesquita e a Analista na empresa Marca Ambiental, Michele Silva Rodrigues, estarão reunidas nesta terça-feira (19), na FAESA, a partir das 19h, para o painel “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Social e Sustentável”. O evento voltado para profissionais e estudantes de diversas áreas do conhecimento, como parte da programação da 22ª Jornada Científica e Cultural da FAESA, que vai até o dia 19 de outubro,

Bem-vinda!

Querida de RR, Roberta Lacerda acaba de assumir a produção executiva do Espaço Patrick Ribeiro. Bem-vinda e muito sucesso!

NA SERRA

ldo Steffen recebeu o amigo Valdeci Torezani no último domingo, na Churrascada Gaúcha do Steffen Centro de Eventos
ildo Steffen recebeu o amigo Valdecir Torezani, no último domingo (17) , na Churrascada Gaúcha do Steffen Centro de Eventos Crédito: Cloves Louzada

MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS

O movimento Mães que Oram pelos Filhos vai realizar o 9º Encontro Estadual ES - A missão nos passos de Jesus. O evento é aberto ao público e vai acontecer no sábado (30/9), das 7h às 18h, no Centro de Convenções de Vitória. Durante o encontro, será lançado o livro “Na força da Palavra”, de Dom Luiz Mancilha Vilela, que expressa a importância da oração ao ritmo da Palavra de Deus. O autor intercala trechos bíblicos, interpretação, questionamento e oração. “A apresentação desta obra é uma homenagem póstuma das mães ao primeiro bispo, o mesmo que nos acolheu e se tornou referencial da CNBB, do Movimento Mães que Oram pelos Filhos”, contou a coordenadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, Ângela Abdo.

EM NOVA YORK

Plínio Ribeiro, co-fundador e CEO da Biofílica Ambipar e Mia Mamede
Plínio Ribeiro, co-fundador e CEO da Biofílica Ambipar e nossa miss Mia Mamede, que está atuando como repórter especial da Money Report na Climate Week, da ONU, em Nova York  Crédito: Divulgação

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