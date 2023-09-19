Maria Luiza Fontenelle e Kaumer Chieppe dizem sim-sim na Aldeia

Queridos de RR, Maria Luiza Fontenelle e Kaumer Chieppe selaram a união no dia 9 de setembro, na casa do noivo, na Aldeia, em Guarapari. O sim-sim reuniu a família e amigos, que celebraram ao som do DJ DePrá e Marcelo Ribeiro e Banda B. A decoração foi assinada por Camila Sarmento e o catering by Le Buffet. Os doces foram da Chocolateria Brasil, mas a filha da noiva, Maria, foi quem preparou o bolo de corte da festa. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

A Pró-reitora de Pesquisa da PUC-PR Paula Trevilatto, a fundadora e dDiretora Geral do Impact Hub Vitória, Licia Mesquita e a Analista na empresa Marca Ambiental, Michele Silva Rodrigues, estarão reunidas nesta terça-feira (19), na FAESA, a partir das 19h, para o painel “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Social e Sustentável”. O evento voltado para profissionais e estudantes de diversas áreas do conhecimento, como parte da programação da 22ª Jornada Científica e Cultural da FAESA, que vai até o dia 19 de outubro,

O advogado criminalista e diretor nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracim) Homero Mafra é um dos palestrantes da 6ª edição da imersão 1º Tribunal do Juri Brasil, que será realizada em Vitória, nos dias 22 e 23 de setembro. Homero, que já foi presidente da OAB/ES, vai tratar do tema “A prova policial no Tribunal do Júri – do Inquérito ao Plenário”.

O momento é de comemoração para a Fast Nutri, que inaugura a sua 7ª franquia. A marca de suplementação conta com 7 lojas próprias no Estado, cinco em Vitória e duas no interior do Estado. Fast Nutri Linhares abrirá as portas para a inauguração na terça-feira (26), às 18h.

A Dra. Denise Spindola abre as portas de sua Instituto Spindola Estética Humanizada, localizado na cobertura do Global Tower, na Enseada do Suá, para receber a Dra Cíntia Alves, referência em remoção à Laser de micropigmentação de sobrancelhas e tatuagens. O encontro acontece nesta terça-feira (19), a partir das 16h.

O movimento Mães que Oram pelos Filhos vai realizar o 9º Encontro Estadual ES - A missão nos passos de Jesus. O evento é aberto ao público e vai acontecer no sábado (30/9), das 7h às 18h, no Centro de Convenções de Vitória. Durante o encontro, será lançado o livro “Na força da Palavra”, de Dom Luiz Mancilha Vilela, que expressa a importância da oração ao ritmo da Palavra de Deus. O autor intercala trechos bíblicos, interpretação, questionamento e oração. “A apresentação desta obra é uma homenagem póstuma das mães ao primeiro bispo, o mesmo que nos acolheu e se tornou referencial da CNBB, do Movimento Mães que Oram pelos Filhos”, contou a coordenadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, Ângela Abdo.