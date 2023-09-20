Veja quem prestigiou a abertura do 30° Festival de Cinema de Vitória

Vem aí Feira de Saúde e Bem-estar inédita em Vitória, a Expolife, confirmada para os dias 13 e 14 de março de 2024, no Ilha Álvares Cabral. E nesta quarta, dia 20, acontece o coquetel exclusivo de pré-lançamento para apresentação da feira para imprensa, empresários, médicos e outros profissionais da área da saúde e bem-estar. Em uma área de mais de 3.500m², a maior feira do segmento no Estado vai trazer um formato que envolverá área expositiva fechada, área verde semiaberta, auditório climatizado à beira mar, cozinha para workshops, e muito mais, com a proposta de experiências antes, durante e depois do evento, tendo a prevenção e a longevidade saudável como pilares, e a sustentabilidade como valor. Em breve mais novidades desse grande evento que vai movimentar o mercado capixaba.