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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a abertura do 30° Festival de Cinema de Vitória

Publicado em
20 set 2023 às 03:00
Larissa Delbone, produtora executiva do 30º FCV_ e Fabricio Noronha, Secretário de Estado da Cultura do ES
Larissa Delbone, produtora executiva do 30º FCV,  e Fabricio Noronha, Secretário de Estado da Cultura do ES: na abertura do FCV, nesta segunda-feira (18), no Glória Crédito: Melina Furlan/Acervo Galpao-IBCA

Viva o cinema brasileiro!

Com o Teatro Glória lotado, foi dada a largada ao 30º Festival de Cinema de Vitória. Com direção de Lucia Caus, o evento exibirá em seis dias de programação, mais de cem filmes entre longas e curtas-metragens que apresentam um recorte da produção contemporânea do cinema brasileiro. A noite de abertura jogou luz sobre a potente produção audiovisual capixaba com a 12ª Mostra Foco Capixaba. Fechando a noite, aconteceu a primeira exibição da 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas que exibiu o emocionante “Incompatível com a Vida”, de Eliza Capai. A semana ainda traz homenagens para Elisa Lucinda e Canal Brasil, formações, debates e muito mais! Veja quem passou por lá.

EM NOVA YORK

Ana Bragatto e Gustavo Roncetti da Costa em clima de romance na terra do hambúrguer. O
Ana Bragatto e Gustavo Roncetti da Costa em clima de romance na terra do hambúrguer. O casal está a frente de um dos endereços mais irresistíveis para os amantes da iguaria, o Johnny Rockets Crédito: Divulgação

Sustentabilidade

A empresária Zilma Bauer se prepara para o relançamento da linha Super Nutri, da Ervas Naturais, que passará por uma atualização. A ideia é dar uma roupagem mais moderna, antenada com os avanços tecnológicos e sustentabilidade para o produto.

Em São Paulo

O ortopedista Nilo Neto participa do maior e mais importante evento de tecnologia e inovação na saúde na América Latina, o Healthcare Innovation Show (HIS) que será realizado em São Paulo, nesta quarta (20) e quinta-feira (21). Ele apresentará a sua plataforma MedAssist que tem o objetivo de melhorar a jornada do paciente, reduzindo o impacto ambiental, melhorando a logística de saúde, além de diminuir o custo dos atendimentos, estimulando a rapidez e a eficiência na resolução dos casos.

FESTA

Rozania, Lara e Risilene Roncetti e Amanda Degobi
Rozania, Lara e Risilene Roncetti e Amanda Degobi receberam colaboradores e parceiros para comemorar uma década de Masterplace nesta terça-feira (19), com um café da manhã Crédito: Divulgação

Saúde e Bem-estar em foco

Vem aí Feira de Saúde e Bem-estar inédita em Vitória, a Expolife, confirmada para os dias 13 e 14 de março de 2024, no Ilha Álvares Cabral. E nesta quarta, dia 20, acontece o coquetel exclusivo de pré-lançamento para apresentação da feira para imprensa, empresários, médicos e outros profissionais da área da saúde e bem-estar. Em uma área de mais de 3.500m², a maior feira do segmento no Estado vai trazer um formato que envolverá área expositiva fechada, área verde semiaberta, auditório climatizado à beira mar, cozinha para workshops, e muito mais, com a proposta de experiências antes, durante e depois do evento, tendo a prevenção e a longevidade saudável como pilares, e a sustentabilidade como valor. Em breve mais novidades desse grande evento que vai movimentar o mercado capixaba.

Loja de Brinquedos Vazia

Glaucia Baião é a madrinha da Loja de Brinquedos Vazia nesta quarta-feira (20), de 16 às 22h, no Shopping Vitória. 

Fórum Brasileiro de Cidades Inovadoras e Gestão Eficiente

Inovação e Gestão, temas que fazem a diferença para o desenvolvimento da cidade. E nos dias 05 e 06 de outubro acontece pela primeira vez em Vitória Forcige (Fórum Brasileiro de Cidades Inovadoras e Gestão Eficiente). O evento conta com a abertura do prefeito Lorenzo Pazolini, e vai trazer cases de sucesso com temas como saneamento, tratamento adequado dos resíduos sólidos, cidades inteligentes, educação e entre outros. Um espaço importante para fomentar a presença de gestores do setor público e privado. Como Coordenador Geral do Fórum, Aylton Dadalto acredita que os temas abordados serão essenciais para a criação de mais políticas públicas de qualidade. As palestras serão conduzidas por nomes que fazem a diferença nas PPPs do Brasil, como Felipe Rigoni, secretário de Estado do Meio Ambiente, Alex Akira Bueno Sato, o prefeito de Carmo do Cajuru (MG) – cidade participante do fórum internacional de PPPs - e outros. 

EM VILA VELHA

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