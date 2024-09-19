Confraria das Onças celebra aniversário de Mariana Perini em Vitória

A Confraria das Onças, uma das mais tradicionais da cidade, celebrou o aniversário da jornalista Mariana Perini, na reunião desta terça-feira (17), na Casa do Chef Juarez, em Vitória. O chef Juarez Campos encantou as confrades com os finger foods, entre eles arancini de moqueca e mini filé à cavalo. No menu, miniquiche Lorraine com salada de folhas (entrada), filé recheado com brie com risoto de alho-poró (principal) e crème brûlée de doce de Leite (sobremesa). A Baubo, especialista em Shag Cake (bolo felpudo), assinou o bolo de onça com batom vermelho, marca registrada da aniversariante. Os vinhos foram oferecidos pelo casal Décio e Eulália Chieppe, a vice-presidente da confraria. Veja as fotos!