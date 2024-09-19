Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Confraria das Onças celebra aniversário de Mariana Perini em Vitória

Publicado em
19 set 2024 às 03:00

Viva, Mari! 

A Confraria das Onças, uma das mais tradicionais da cidade, celebrou o aniversário da jornalista Mariana Perini, na reunião desta terça-feira (17), na Casa do Chef Juarez, em Vitória. O chef Juarez Campos encantou as confrades com os finger foods, entre eles arancini de moqueca e mini filé à cavalo. No menu, miniquiche Lorraine com salada de folhas (entrada), filé recheado com brie com risoto de alho-poró (principal) e crème brûlée de doce de Leite (sobremesa). A Baubo, especialista em Shag Cake (bolo felpudo), assinou o bolo de onça com batom vermelho, marca registrada da aniversariante. Os vinhos foram oferecidos pelo casal Décio e Eulália Chieppe, a vice-presidente da confraria. Veja as fotos!

EVENTO

Aniversário

Bia Delmaestro convida para a comemoração de 1 ano do Caçarola Bistrot, nesta quinta-feira (19), no Barro Vermelho, em Vitória.

Em São Paulo

A biomédica Izabela Cruz embarca para São Paulo, onde receberá, pela terceira vez, o prêmio de Auriculoterapeuta Referência no Brasil. Este ano, a honraria será entregue durante o Congresso Internacional de Auriculoterapia, destacando mais uma vez sua excelência e contribuição à área.

Lulu vem aí

Depois de bonita participação no Rock in Rio, o cantor Lulu Santos, chega à Ilha no próximo dia 12 de outubro, no Espaço Patrick Ribeiro. A produção é da Aquarius e Booa Produções.

E-commerce

A renomada designer de joias Carolina Neves, criadora de sua própria marca reconhecida internacionalmente, e Pedro Trindade, diretor da empresa, estarão presentes na terceira edição do eCommerce.ES, um dos principais eventos de marketing e e-commerce do Brasil, que acontece no dia 20, no Pavilhão de Carapina. Há oito anos no mercado internacional em mais de sete países e presente nos maiores e-commerces de luxo do mundo, como Moda Operandi e Farfetch, Carolina Neves será uma das palestrantes no painel Grandes Cases Capixabas

NA SERRA

Equipe da Rede Gazeta visita Steffen Eventos
Ildo Steffen recebe a equipe da Rede Gazeta para almoço no Steffen Eventos, nesta quarta-feira (18). O empresário prepara a Churrascada para o domingo (22), em homenagem ao Dia do Gaúcho Crédito: Divulgação

Educação personalizada

Referência em escola de Educação Personalizada, Monte Alvo realizará a formação de pais nesta quinta-feira (19). No evento exclusivo, o diretor geral da escola, Juliano Campana vai ministrar a palestra ‘Autoridade com os filhos’, às 17h, na Monte Alvo Vila Velha.

Projeto Profissões

As estudantes de Administração Victória de Barros Castro e de Direito Regina Zocolotti Dórea, além do engenheiro Rafael Santos Suzano, do médico Gustavo Neves Rêgo e da psicóloga Ana Maria Santos, retornam nesta quinta e sexta, dias 19 e 20, ao Centro Educacional Leonardo da Vinci, onde cursaram a educação básica. Os sempre-alunos, com a escola carinhosamente os chama, participam do Projeto Profissões compartilhando um pouco sobre suas vivências quanto ao processo de definição profissional e do curso de graduação e ao mercado de trabalho em suas áreas. A iniciativa busca orientar alunos das 1as e 2as séries do Ensino Médio a consolidarem uma escolha consciente acerca da carreira.

SHOW E CINEMA

Talmo Junior e André Prando
Talmon Junior e André Prando: show de lançamento do novo trabalho de André Prando, "Iririu", seguida de sessão de cinema do documentário  "Uma Noite em 67", no Shopping Jardins, nesta terça-feira (17) Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

Luciana Ferrari e Leonardo Fiorot celebram 15 anos das trigêmeas em Vitória

Catia Horsts Medeiros celebra aniversário com festa em Setiba; veja fotos

Mary Helal celebra aniversário com amigas em Vitória; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Arte Casamento Cultura Festa de Aniversário Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança