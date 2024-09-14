Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Mary Helal celebra aniversário com amigas em Vitória; veja fotos

Publicado em
14 set 2024 às 03:00
Mary Helal
Mary Helal celebrou idade nova com as amigas, no Restaurante Aleixo, em Vitória Crédito: Irineu Gomes

Viva, Mary!

Querida de RR, Mary Helal celebrou idade nova, ao lado de amigas, em almoço no Restaurante Aleixo, nesta quinta-feira (12). A organizadora foi a Hélvia Abaurre. O bolo e os doces foram de Najla Carone.  Veja as fotos!

ALMOÇO

Bruna Rody, Cecília Zon e Paula Rody
Bruna Rody, Cecília Zon e Paula Rody: na coletiva de imprensa do novo empreendimento da Invite Inc., o Vive Le Vin, que será construído em Pedra Azul, unido arte e o mundo do vinho Crédito: Spotlight

Festa solidária

 Contagem regressiva para a grande festa do 2° Desfile Beneficente em prol do Asilo de Idosos de Vitória, que acontece no dia 18 de setembro, na Causa Lounge. O evento contará com buffet especial assinado pelos chefes Hugo Gonçalves e Thiago Pauzen, Open Bar Bacco e animação de Nando Vianna e Banda e Dj Cabral. Quem participar da festa, além de contribuir com o Asilo, terá a oportunidade de adquirir peças exclusivas doadas por diversas influenciadoras digitais da Grande Vitória, que abraçaram a causa e também desfilarão no dia do evento. Os ingressos estão a venda pela plataforma Sympla.

Inovação e conhecimento

 Livia Giacomin e Thiago Sirtoli, diretor da Mivita, estão em São Paulo participando do Conecta Imobi, maior encontro do mercado imobiliário da América Latina. Com uma programação intensa, o evento é a oportunidade para ficar por dentro do que há de tendência mundial no segmento, além de aprofundar conhecimento em temas como marketing e o futuro da moradia. Os diretores, juntamente com outros profissionais da construtora capixaba, aproveitam a viagem para conhecer empreendimentos que são referência em inovação na capital paulista.

VERÃO 2025

Dora, Laura e Elisa Daher e Ana Cristina Vervloet
Dora, Laura e Elisa Daher foram prestigiar a dermatologista Ana Cristina Vervloet em evento em que a médica apresentou as boas novas que vão deixar a pele das capixabas prontas para o verão. Crédito: Divulgação

Teatro

Marcos Veras promete momentos de riso e reflexão no Teatro Sesc Glória com sua peça "Vocês Foram Maravilhosos", nos dias 28 e 29 de setembro. O espetáculo, que faz parte da 16ª edição do Circuito Cultural Unimed Vitória e tem realização da WB Produções, aborda com leveza temas como paternidade, carreira e família. Veras convida o público a participar de um verdadeiro "biodrama" no palco, trazendo histórias reais e emocionantes. Os ingressos estão à venda pelo site LeBillet.

No Rio

O Rock in Rio oferece uma imersão completa nos bastidores do maior festival de música e entretenimento do mundo, permitindo aos participantes conhecer as estratégias de gestão, marketing, inovação e sustentabilidade que tornam o Rock in Rio um sucesso global. Pelo terceiro ano, o head de projetos Wérliton Machado participará do programa e terá a oportunidade de aprender com executivos e líderes de diversas áreas, participando de palestras e painéis.

Surfe

Eric Grattz na final do Hang Loose ES Revelação do surfe capixaba, Eric Grattz vai encarar as ondas da Praia do Buraco para a disputa da 3ª e última etapa do Hang Loose Espirito Santo 2024. A competição acontecerá neste fim de semana, 14 e 15 de setembro, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.

Jornalismo

O jornalista José Roberto Santos Neves realiza palestra para os alunos da 27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, na segunda-feira (16), às 14h. O tema do encontro vai girar em torno do oitavo livro do autor, “Diários do Rock In Rio - Os bastidores e entrevistas da terceira edição do maior festival de música do mundo pelo olhar de um jornalista capixaba”, recém-lançado pela Editora Cândida. Designado pelo jornal A Gazeta (ES) para a cobertura do festival, José Roberto Santos Neves acompanhou de perto os sete dias do Rock in Rio por um Mundo Melhor, em 2001. O livro traz o registro daquela cobertura histórica juntamente com os bastidores de entrevistas do autor com artistas como Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Oasis, Dave Matthews Band, Britney Spears, ‘N Sync, Sandy & Junior, Sheryl Crow e Cássia Eller, entre outras estrelas da música pop.

ABERTURA

Veja Também

Bruna Medeiros celebra aniversário com festa na Curva da Jurema

Veja quem prestigiou o lançamento do novo livro do Padre Anderson Gomes

Jantar beneficente celebra os 10 anos do Instituto Ponte em São Paulo

A Gazeta integra o

Saiba mais
arquitetura Casamento decoracao Festa de Aniversário Moda Sociedade Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança