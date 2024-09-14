Mary Helal celebra aniversário com amigas em Vitória; veja fotos

O jornalista José Roberto Santos Neves realiza palestra para os alunos da 27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, na segunda-feira (16), às 14h. O tema do encontro vai girar em torno do oitavo livro do autor, “Diários do Rock In Rio - Os bastidores e entrevistas da terceira edição do maior festival de música do mundo pelo olhar de um jornalista capixaba”, recém-lançado pela Editora Cândida.
Designado pelo jornal A Gazeta (ES) para a cobertura do festival, José Roberto Santos Neves acompanhou de perto os sete dias do Rock in Rio por um Mundo Melhor, em 2001. O livro traz o registro daquela cobertura histórica juntamente com os bastidores de entrevistas do autor com artistas como Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Oasis, Dave Matthews Band, Britney Spears, ‘N Sync, Sandy & Junior, Sheryl Crow e Cássia Eller, entre outras estrelas da música pop.