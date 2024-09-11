Veja quem prestigiou o lançamento do novo livro do Padre Anderson Gomes

Na noite de terça-feira (10), o Padre Anderson Gomes celebrou o lançamento do segundo volume de sua trilogia "A Jornada", intitulado "Não Tenhas Medo", em um coquetel realizado no cerimonial Casa Brandão Lounge, em Vila Velha. O evento contou com aproximadamente 150 pessoas, que prestigiaram o autor e participaram da sessão de autógrafos. A nova obra, publicada pela Angelus Editora, dá continuidade ao sucesso de "Águas Profundas", inspirada nos ensinamentos dos Padres da Igreja e repleta de lições espirituais transmitidas com leveza e em linguagem simples. Durante a noite, Padre Anderson recepcionou todos com simpatia, deixando no ar a expectativa sobre o desfecho da trilogia, sem revelar detalhes do próximo livro. O livro continua sendo vendido através do site angeluseditora.com. Veja as fotos de Arthur Louzada.