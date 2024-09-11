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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o lançamento do novo livro do Padre Anderson Gomes

Publicado em
11 set 2024 às 15:41
Padre Anderson Gomes, Maristela Ciarrocchi (Editora Angelus) e Padre Renato Criste
Padre Anderson Gomes, Maristela Ciarrocchi (Editora Angelus) e Padre Renato Criste Crédito: Arthur Louzada

Lançamento de livro

Na noite de terça-feira (10), o Padre Anderson Gomes celebrou o lançamento do segundo volume de sua trilogia "A Jornada", intitulado "Não Tenhas Medo", em um coquetel realizado no cerimonial Casa Brandão Lounge, em Vila Velha. O evento contou com aproximadamente 150 pessoas, que prestigiaram o autor e participaram da sessão de autógrafos. A nova obra, publicada pela Angelus Editora, dá continuidade ao sucesso de "Águas Profundas", inspirada nos ensinamentos dos Padres da Igreja e repleta de lições espirituais transmitidas com leveza e em linguagem simples. Durante a noite, Padre Anderson recepcionou todos com simpatia, deixando no ar a expectativa sobre o desfecho da trilogia, sem revelar detalhes do próximo livro. O livro continua sendo vendido através do site angeluseditora.com. Veja as fotos de Arthur Louzada.

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