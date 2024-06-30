Domingo (30) com shows de Munhoz e Mariano e Padre Anderson Gomes no ES

Shows
Festa de São Pedro 2024
Anchieta promove entre os dias 25 e 30 de junho a tradicional Festa de São Pedro. Este ano, devido as obras de reconstrução da Praça São Pedro, o evento acontece na Praia Central de Anchieta. No domingo, Show de Sulinho (15h30), Show Banda Tropical Brasil (18h) e Show Os Gargantas de Ouro (20h30). Gratuito.
96ª Festa de São Pedro
No domingo, a programação começa às 8h com missas e procissões, e ainda contará com shows de Padre Anderson Gomes (17h) e Munhoz e Mariano (19h), na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes - Praia do Suá, Vitória. Evento gratuito.
Festa de Cachoeiro 2024
A partir das 14h, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Av. Francisco Mardegan, 203 - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. No domingo, com Encontro de Bateristas de Cachoeiro (16h), Show da Turma da Tina (18h) e Show de Rodeio (19h30). Evento gratuito.
Teatro
Espetáculo "Nara"
28 a 30 de junho (sexta a domingo, às 20h) e sessão extra no domingo (30) às 16h. Local: Teatro Universitário da UFES. Ingresso: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia). Preço popular: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia). Vendas: No site da Sympla. Atividades extras: Bate-papo com o público: 29 de junho, após o espetáculo. Sessões com intérprete de libras: 30 de junho, às 16h e às 20h.
Especial
8½ Festa do Cinema Italiano
Até 3 de julho rola diversas sessões do cinema italiano contemporâneo com valor de meia-entrada do dia para todas as sessões do Festival. No domingo, exibição de O Divino Zamora (14h55), A Imensidão (16h55) e Ainda temos o Amanhã (18h40). Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Cine Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória.
Roda de Boteco
Até 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento, e todos são vendidos a R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.
103ª Assembleia da Convenção Batista do Espírito Santo
De 27 a 30 de junho, com shows e pregações. A partir das 19h, na Primeira Igreja Batista de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595 - Centro, Vitória. Aberto ao público geral.
Festas Juninas
Arraiá da Infinity
Com Rodrigo Balla, Belucio, Samba Crioulo e Fabricio Bravim, a partir das 19h, no Infinity Music Hall. R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (inteira/pista) e R$ 60 (área vip), à venda no site da Zigtickets.
Baladas e música ao vivo
Deixa em Off
Com Frazão, Lécio Soares e Diego Rodrigues no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Entrada: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Leoziinho, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Pagode do Correria
Com DJ Martins, Leq Samba e DJ Kinho, no Correria Music Bar a partir das 23h. Ingressos: R$ 20 (mulher), R$ 30 (homem). Mulher entra de graça até 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Beatles na Calçada
Com Banda Beat Club, no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilianos
Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier, na A Oca, a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Domingo de Roda de Samba
Com Vitor Pontes, no Jeremias Hostel Bar a partir das 17h. Couvert: R$ 9. Rua Inácio Higino, 67, Praia da Costa, Vila Velha.
Épico
Com Gabz, a partir das 14h. No Épico Bar, Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória.
Samba
Com Sol Pessoa, no Brizz, a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça – Especial Festa Junina
Recreação infantil com brincadeiras e oficina em temática de Festa Junina. - Oficina de fogueira - Brincadeiras típicas - Quadrilha - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Tarde Encantada Espetáculo Especial de Festa Junina: Sítio do Picapau Amarelo
O teatro do Sítio do Picapau Amarelo vai encher de alegria os corações das crianças e dos adultos. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Link para as inscrições aqui. Gratuito.
Arraiá do Moxuara Kids
Recreação temática de festa junina, com brincadeiras típicas, pipoca e algodão doce, além da presença dos personagens Mickey e Minnie. Horário: a partir das 15h Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Jurassic Rex Park
Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
Exposições
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
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