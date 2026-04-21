Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Um empresário foi sequestrado e roubado na noite de segunda-feira (20). Conforme relato do homem à Polícia Militar, o crime começou quando foi abordado por dois criminosos em uma moto ao sair do trabalho, também em uma motocicleta, na Rodovia Governador José Sette, em Itacibá, Cariacica. Da vítima, foram levados R$ 9 mil, a moto Honda Twister azul, o celular, um cordão de ouro, além da carteira com documentos e cartões.





Depois de abordarem o empresário na saída do trabalho, um dos suspeitos subiu na garupa da moto dele e, fazendo ameaças, o obrigou a pilotar. Sem ter como se defender, a vítima seguiu até Vila Velha a mando da dupla. No Centro, foi obrigado a sacar R$ 9 mil em uma agência bancária.





A situação continuou e, às 22h01, os criminosos mandaram que abastecesse o veículo ainda no Centro. Logo depois, às 22h18, fizeram ele entrar em uma farmácia no bairro Aribiri para comprar energético. Depois de cumprir todas as ordens dos suspeitos, o empresário foi abandonado no Trevo de Capuaba, na Rodovia Carlos Lindenberg, ainda em Vila Velha.





À PM, o homem disse que não reagiu em nenhum momento, pois os sequestradores falaram que a esposa dele também estava sendo feita refém. Segundo a vítima, a dupla pode ter fugido pelo bairro Ilha da Conceição.





A Polícia Civil informou que, caso tenha sido feito o registro, o fato será investigado. Denúncias podem ser realizadas através do Disque-Denúncia 181, garantindo o anonimato.