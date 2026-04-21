Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Um homem e uma mulher, ambos de 34 anos, foram detidos pela Guarda Civil Municipal após um furto a uma loja no centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (21). Segundo a GCM, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos. Já a mulher é apontada como receptadora. Os produtos roubados não foram recuperados.
De acordo com a GCM, o proprietário da loja acionou a guarda e, com base nas imagens de segurança, os agentes conseguiram identificar o suspeito. Ele foi localizado no bairro Araçá. No momento da abordagem, ele estava usando uma camisa com a marca da loja furtada e confessou o crime. Ainda segundo os agentes, os materiais foram repassados a uma terceira pessoa como forma de pagamento de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.
A mulher, apontada como receptadora, também foi localizada e conduzida para a delegacia. Ela recebeu voz de prisão por receptação. Um celular que estava com ela foi apreendido para auxiliar na investigação.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil em busca de informações sobre a autuação e, se houver retorno, esta matéria será atualizada.