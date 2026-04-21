Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra

Uma mulher, de 44 anos, morreu em um acidente no bairro Alterosas, na Serra. Conforme a Polícia Militar, ela pilotava uma motoneta, por volta das 22h30 de segunda-feira (20), no sentido do bairro Civit II ao Parque Residencial Laranjeiras, quando bateu em um poste. A vítima morreu no local. A identidade dela não foi divulgada.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Civil informa que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).