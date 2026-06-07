Criança de 2 anos do ES compra sofá de R$ 1,9 mil por app e família só descobre na entrega

Dois dias após um almoço em família, a publicitária Giselle Madeira, mãe do pequeno Matias, de 2 anos, descobriu que o filho havia feito uma compra no valor de R$ 1.957,89, parcelada em dez vezes, em um aplicativo de uma loja de móveis e eletrodomésticos.





Em poucos minutos e com apenas um clique, a criança pediu um sofá para ser entregue na casa da avó dele, em Santa Mônica, Vila Velha.





A compra, feita em 31 de maio, só foi descoberta no último dia 2, quando Giselle recebeu uma ligação do entregador da loja dizendo que ele já estava com o produto no endereço sinalizado para a entrega.





Pensando que alguém da casa havia feito o pedido do sofá, a publicitária avisou a irmã dela, a microempresária Monike Madeira, sobre a entrega, e pediu que ela fosse até o portão para receber a encomenda, como relatou nas redes sociais:





“Ela foi, a meu pedido, receber esse sofá. Quando eu cheguei no trabalho, tinha um monte de mensagem das minhas irmãs dizendo: ‘Giselle, que sofá é esse?’ E aí minha irmã falou: ‘Giselle, foi você que comprou esse sofá”, contou a mãe de Matias em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram.





Monike contou ao site g1ES que, no momento em que recebeu o sofá, pensou que a irmã havia feito a compra para presentear a mãe, que está reformando a casa.





“Minha mãe estava mexendo com obra na semana passada. Aí eu pensei: ‘Giselle veio aqui, viu que minha mãe estava reformando a casa e quis dar um sofá novo para minha mãe”.





No entanto, surpresa, Giselle negou e rapidamente foi verificar o aplicativo da loja. Ela ficou surpresa ao ver que, de fato, a compra havia sido realizada por meio de sua conta, com o seu cartão de crédito.





Enquanto tentavam entender a situação, as irmãs lembraram que Matias tinha utilizado o celular da mãe dele dias antes para tirar fotos dos parentes durante o almoço em família.





Ao verificar os horários em que as fotos foram tiradas e a compra foi realizada, a publicitária chegou à conclusão de que, em apenas um clique, utilizando um cartão de crédito já cadastrado no aplicativo de compras e o endereço salvo, o filho realizou o pedido e o pagamento.





“O Matias não tem acesso a celular. Ele vê vídeo só na televisão, mas, de um tempinho para cá, ele tem pedido o telefone para tirar fotos. Na hora do almoço, ele passou em cada cadeira e tirou foto de cada um”, contou a tia da criança.





Após descobrir que Matias tinha feito a compra, Giselle, segundo o relato nas redes sociais, tentou buscar uma maneira de cancelar o pedido, mas entendeu que não poderia devolver o produto depois de ele ter sido recebido.





“Estava na área de devolução assim: ‘Não pode ser devolvido porque já está com a transportadora. Para ser devolvido na entrega, não pode receber o produto.’ A minha irmã recebeu porque eu pedi”, relatou Giselle.





As irmãs, então, encontraram uma solução para a compra feita: Monike decidiu ficar com o sofá e pagar as parcelas para a irmã.