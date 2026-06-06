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Sorte grande

Aposta feita em Cariacica fatura prêmio de R$ 19 milhões na Quina

O jogo simples, físico e único foi feito na Loterias Porto Novo, que fica no bairro Porto Novo. A lotérica fica anexa a um supermercado

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 08:33

Da Redação Multimídia

Da Redação Multimídia

Publicado em 

06 jun 2026 às 08:33

Um apostador de Cariacica, na Grande Vitória, acertou as cinco dezenas da Quina e faturou, sozinho, o prêmio de mais de R$ 19 milhões. O sorteio foi realizado na noite desta sexta-feira (5). O jogo simples, físico e único foi feito na Loterias Porto Novo, que fica no bairro Porto Novo. A lotérica fica anexa a um supermercado.


As dezenas sorteadas no concurso 7043 foram 10, 20, 21, 29 e 46. O prêmio total foi de R$ 19.311.291,98. Outros 86 apostas acertaram quatro dezenas e faturaram, cada uma, R$ 9.235,38.


Acertaram três dezenas 7.282 apostas, e cada uma faturou R$ 103,87. Outras 171.935 apostas ganhadoras acertaram duas dezenas e faturaram R$ 4,39 cada.

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