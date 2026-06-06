Aposta feita em Cariacica fatura prêmio de R$ 19 milhões na Quina





As dezenas sorteadas no concurso 7043 foram 10, 20, 21, 29 e 46. O prêmio total foi de R$ 19.311.291,98. Outros 86 apostas acertaram quatro dezenas e faturaram, cada uma, R$ 9.235,38.





Acertaram três dezenas 7.282 apostas, e cada uma faturou R$ 103,87. Outras 171.935 apostas ganhadoras acertaram duas dezenas e faturaram R$ 4,39 cada.