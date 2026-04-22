BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

A BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada, na altura do km 368, na quarta-feira (22), para detonação de rochas. De acordo com a Ecovias 101, responsável pelo trecho, a interdição está prevista para acontecer das 13h às 14h e faz parte das obras de duplicação da rodovia. O horário divulgado inicialmente foi das 12h às 13h, mas a concessionária anunciou a mudança posteriormente. A detonação será realizada apenas se as condições climáticas forem favoráveis. Caso contrário, a operação será adiada por segurança.
Após a detonação, será feita uma avaliação das condições da pista. Se necessário, o tráfego poderá funcionar no sistema de “pare e siga” até a liberação total da via e a conclusão da limpeza. A orientação é para que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência, redobrem a atenção, respeitando a sinalização e as instruções das equipes no local.
A intervenção faz parte das obras de duplicação no trecho entre os quilômetros 357,690 e 373,700, entre Anchieta e Iconha. A previsão é que essa etapa seja concluída até o fim de 2026. Nesta fase, a estimativa é retirar cerca de 4.944 metros cúbicos de rochas.