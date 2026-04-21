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Gastronomia

Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Veja como preparar pratos nutritivos e saborosos para potencializar os resultados do seu treino
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 19:54

Salmão grelhado ao vinho branco (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)
Salmão grelhado ao vinho branco Crédito: Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock
Entre os alimentos para ganhar massa muscular, os grãos e as proteínas, como a carne e o frango, são destaques. No entanto, pouco se fala dos benefícios proporcionados pelos peixes, que também são excelentes para ajudar a aumentar a hipertrofia, devido à riqueza em proteínas de alto valor biológico e ômega 3, fundamentais para construção e reparação muscular. Além disso, eles possuem baixo teor de gordura saturada, o que favorece o processo de emagrecimento.
Abaixo, confira 10 receitas saudáveis com peixe para aumentar a massa muscular!

1. Salmão grelhado ao vinho branco

Ingredientes

  • 200 g de salmão em postas
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cálice de vinho branco seco
  • Sal e pimenta-do-reino branca moídaa gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as postas de salmão e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as postas e doure os dois lados. Por último, coloque o vinho branco, tampe e cozinhe até evaporar toda a bebida. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva o salmão com salada.

2. Linguado com crosta de aveia

Ingredientes

  • 6 filés de linguado
  • 2 dentes de alhodescascados e amassados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de aveia em flocos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alho e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, passe os filés sobre os flocos de aveia, pressionando delicadamente para formar uma crosta. Repita o processo com todos os filés e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 

3. Tilápia cozida com legumes

Ingredientes

  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
  • 200 g de filé de tilápia sem espinha e sem pele
  • 400 ml de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cenoura, a batata, os floretes de brócolis, o peixe, a água e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, adicione a pimenta-do-reino e misture. Sirva em seguida. 
Truta assada com batata (Imagem: grafvision | Shutterstock)
Truta assada com batata Crédito: Imagem: grafvision | Shutterstock

4. Truta assada com batata

Ingredientes

  • 400 g de truta
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • Suco de 2 limões
  • 5 batatas-inglesas descascadas e cortadas em meia-lua
  • Azeite e sal a gosto
  • Águapara cozinhar

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, faça cortes em sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 

5. Tilápia com pistache 

Ingredientes

  • 8 filés de tilápia
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 4 colheres de sopa de pistache picado
  • 200 ml de creme de leite
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com suco de limão, alho, pimenta-do-reino e sal. Após, transfira para uma assadeira untada com azeite, passe o creme de soja sobre os peixes e finalize polvilhando com o pistache. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. 

6. Tacos de tilápia com abacate

Ingredientes

  • 400 g de filés de tilápia
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • Suco de 1 limão
  • 8 tortilhas de milho
  • 1 abacate fatiado
  • 1 xícara de chá de repolho roxo ralado
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com páprica, cominho, alho em pó, sal e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o peixe por 3-4 minutos de cada lado. Em outra frigideira, aqueça as tortilhas em fogo baixo. Desfie o peixe e monte os tacos com peixe, abacate e repolho roxo. Sirva em seguida.
Moqueca de robalo com leite de coco (Imagem: nelea33 | Shutterstock)
Moqueca de robalo com leite de coco Crédito: Imagem: nelea33 | Shutterstock

7. Moqueca de robalo com leite de coco

Ingredientes

  • 400 g de filé de robalo
  • 1 pimentão vermelho cortado em rodelas
  • 1 pimentão amarelo cortado em rodelas
  • 2 tomates cortados em rodelas
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • Suco de 1 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma panela grande, faça camadas com o peixe, os pimentões, os tomates e a cebola. Adicione o leite de coco e o azeite de dendê. Cozinhe em fogo médio por cerca de 20-25 minutos, até o peixe ficar cozido. Finalize com coentro e sirva em seguida.

8. Bolinho de merluza com batata-doce

Ingredientes

  • 300 g de filé de merluza
  • 1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • Suco de 1/2 limão
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o peixe com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e alho. Aqueça, em uma frigideira antiaderente, um fio de azeite em fogo médio e grelhe o peixe até ficar macio. Deixe esfriar um pouco e desfie com um garfo. Em uma tigela grande, misture o peixe desfiado com a batata-doce amassada.
Adicione a cebola, o cheiro-verde, o ovo e a farinha de aveia e misture tudo até formar uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Modele os bolinhos com as mãos. Coloque-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.

9. Tartar de atum

Ingredientes

  • 200 g de atum fresco cortado em cubos
  • 1/2 abacate cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de mostarda dijon
  • Suco de 1/2limão
  • 1 colher de chá de gergelim torrado
  • Cebolinha fatiada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum com o abacate. Adicione o suco de limão, o azeite, a mostarda dijon e o gergelim e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com a cebolinha. Leve a geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

10. Salada de macarrão com salmão

Ingredientes

  • 200 g de macarrão integral
  • 2 filés de salmão
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho amassado
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1/2 pepino cortado em cubos
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1/4 de cebola-roxa fatiada
  • 2 colheres de sopa de milho-verde
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e deixe esfriar. Em uma tigela, tempere os filés de salmão com metade do suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e 1 colher de sopa de azeite. Em uma frigideira antiaderente, grelhe os filés de salmão em fogo médio até dourar. Retire do fogo e desfie em pedaços grandes.
Em uma tigela grande, coloque o macarrão já frio, o salmão, o tomate-cereja, o pepino, a cenoura, a cebola-roxa e o milho-verde. Misture bem. Em um recipiente, misture o iogurte com o restante do azeite e do suco de limão, sal e pimenta-do-reino até formar um molho cremoso. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

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