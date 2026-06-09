Representante comercial é atropelado ao sair de lanchonete em Cariacica

O representante comercial Leonardo Dassie de Sá, de 49 anos, está internado em estado grave em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser atropelado na madrugada de domingo (7), no bairro Bela Aurora, em Cariacica.
Segundo apuração da TV Gazeta, Leonardo havia trabalhado como garçom em uma lanchonete na noite de sábado (6). Por volta de 1h27, ao deixar o estabelecimento, foi atingido por um carro que trafegava na contramão da via. Com a força do impacto, a vítima foi arremessada cerca de 10 metros e bateu a cabeça em um meio-fio.
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência, mas, ao chegar ao local, Leonardo já havia sido socorrido e encaminhado para um hospital particular.
Os comerciantes e amigos da vítima, Wanderson Simoneli e Tatiane Baiense, foram algumas das primeiras pessoas a prestar ajuda à vítima. “Quando olhei, fiquei em choque. Foi muito mais grave do que imaginava. Leonardo foi arremessado e bateu a cabeça no meio-fio. Um enfermeiro fez massagem cardíaca porque a pulsação havia parado. Logo depois chegou o socorrista”, relatou Wanderson.
Tatiane afirmou que o condutor demonstrou preocupação apenas com os danos causados ao veículo.
Foi a cena mais horrorosa que já vimos na vida. Estou pedindo às autoridades que encontrem quem fez isso com ele. Enquanto Leonardo estava caído, ele pedia pelo retrovisor que ficou na lanchonete
Tatiane Baiense Comerciante
O garçom Guilherme Fiame, amigo da vítima, contou que chegou a conversar com o motorista logo após o atropelamento e percebeu sinais de embriaguez. “Quando cheguei, ele estava com o carro parado e Leonardo no chão. Percebi sinais de embriaguez. O cara nem parecia que estava ali, não sabia o que estava acontecendo. O mais revoltante é que ao invés de se preocupar com a saúde Leo, estava preocupado com o próprio carro”, afirmou.
Segundo testemunhas, o motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que realiza diligências e oitivas para esclarecer as circunstâncias do atropelamento e identificar o responsável.
* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.