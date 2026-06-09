Representante comercial é atropelado ao sair de lanchonete em Cariacica

O representante comercial Leonardo Dassie de Sá, de 49 anos, está internado em estado grave em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser atropelado na madrugada de domingo (7), no bairro Bela Aurora, em Cariacica.





Segundo apuração da TV Gazeta, Leonardo havia trabalhado como garçom em uma lanchonete na noite de sábado (6). Por volta de 1h27, ao deixar o estabelecimento, foi atingido por um carro que trafegava na contramão da via. Com a força do impacto, a vítima foi arremessada cerca de 10 metros e bateu a cabeça em um meio-fio.