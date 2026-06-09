Sine da Serra leva vagas de emprego ao Terminal de Laranjeiras

O Sine da Serra estará no Terminal de Laranjeiras nesta quarta-feira (10) com mais de 1.300 vagas de emprego. A ação itinerante tem como objetivo atender aos trabalhadores em busca de inserção ou recolocação no mercado.

O atendimento aos candidatos ocorre das 8h30 às 12h. É necessário levar um documento com foto.

Há chances para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, assistente administrativo, auxiliar de logística, embalador, fiel de depósito, frentista, entre outros cargos. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser consultadas no portal Serra Mais Emprego.