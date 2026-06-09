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Oportunidades

Sine da Serra leva vagas de emprego ao Terminal de Laranjeiras

Atendimento aos candidatos ocorre das 8h30 às 12h. É necessário levar um documento com foto

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 11:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jun 2026 às 11:56
Atendimento do Sine do Terminal de Laranjeiras
Atendimento do Sine do Terminal de Laranjeiras Dayana Souza/PMS

O Sine da Serra estará no Terminal de Laranjeiras nesta quarta-feira (10) com mais de 1.300 vagas de emprego. A ação itinerante tem como objetivo atender aos trabalhadores em busca de inserção ou recolocação no mercado.


O atendimento aos candidatos ocorre das 8h30 às 12h. É necessário levar um documento com foto. 


Há chances para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, assistente administrativo, auxiliar de logística, embalador, fiel de depósito, frentista, entre outros cargos. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser consultadas no portal Serra Mais Emprego

No local, os trabalhadores poderão realizar o cadastro no sistema, atualizar informações profissionais e receber encaminhamento para vagas compatíveis com seu perfil. 


As ações itinerantes fazem parte da estratégia da Prefeitura da Serra para aproximar os serviços públicos da população e ampliar as oportunidades de inserção e recolocação profissional no município.

Serviço

  • Sine Itinerante – Terminal de Laranjeiras

  • Data: 10 de junho (quarta-feira)

  • Horário: 8h30 às 12h

  • Local: Terminal de Laranjeiras, que fica na Avenida Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras

Confira algumas vagas

  • Açougueiro

  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria

  • Ajudante de cozinha

  • Assistente administrativo

  • Auxiliar de logística

  • Embalador

  • Fiel de depósito

  • Frentista

  • Impressor de plásticos

  • Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração

  • Motorista de caminhão

  • Operador de caixa

  • Operador de empilhadeira

  • Padeiro

  • Pedreiro

  • Servente de obras

  • Técnico em eletromecânica

  • Vendedor em comércio atacadista


  • Para conferir todas as vagas, clique aqui. 

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