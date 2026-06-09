Sine da Serra leva vagas de emprego ao Terminal de Laranjeiras

O Sine da Serra estará no Terminal de Laranjeiras nesta quarta-feira (10) com mais de 1.300 vagas de emprego. A ação itinerante tem como objetivo atender aos trabalhadores em busca de inserção ou recolocação no mercado.
O atendimento aos candidatos ocorre das 8h30 às 12h. É necessário levar um documento com foto.
Há chances para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, assistente administrativo, auxiliar de logística, embalador, fiel de depósito, frentista, entre outros cargos. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser consultadas no portal Serra Mais Emprego.
No local, os trabalhadores poderão realizar o cadastro no sistema, atualizar informações profissionais e receber encaminhamento para vagas compatíveis com seu perfil.
As ações itinerantes fazem parte da estratégia da Prefeitura da Serra para aproximar os serviços públicos da população e ampliar as oportunidades de inserção e recolocação profissional no município.
Serviço
Sine Itinerante – Terminal de Laranjeiras
Data: 10 de junho (quarta-feira)
Horário: 8h30 às 12h
Local: Terminal de Laranjeiras, que fica na Avenida Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras
Confira algumas vagas
Açougueiro
Ajudante de carga e descarga de mercadoria
Ajudante de cozinha
Assistente administrativo
Auxiliar de logística
Embalador
Fiel de depósito
Frentista
Impressor de plásticos
Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração
Motorista de caminhão
Operador de caixa
Operador de empilhadeira
Padeiro
Pedreiro
Servente de obras
Técnico em eletromecânica
Vendedor em comércio atacadista
Para conferir todas as vagas, clique aqui.
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