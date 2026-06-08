ES tem mais de 4.630 vagas de emprego nesta segunda-feira (8)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.636 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (8). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.013, sendo 71 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para analista comercial, auxiliar administrativo, analista financeiro, assistente de RH, motorista, pedreiro, pintor, montador, técnico de enfermagem, enfermeiro, atendente de relacionamento, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 1.331. Há oportunidades para abastecedor de linha de produção, ajudante de carga e descarga, armador de ferros, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, cegonheiro, eletricista, encanador, fiel de depósito, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.243. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, auxiliar de limpeza, auxiliar técnico de refrigeração, barman, faxineiro, oficial de manutenção, técnico de rede, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.341. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, assistente de logística de transporte, auxiliar de limpeza, carpinteiro, despachante de documentos, engenheiro mecânico, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 202. Há oportunidades para assistente de vendas, auxiliar de topógrafo, forneiro de padaria, lavador de carro, pedreiro, recepcionista de hospital, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 27. Há oportunidades para padeiro, doméstica, acabador de marmoraria, auxiliar de mecânico pcd, cuidador de idosos, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 111. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de ensacador a máquina, auxiliar de laboratório, desenhista industrial gráfico, expedidor de mercadorias, lubrificador de máquina, técnico analista de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 168. Há oportunidades para açougueiro, almoxarife, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de zeladoria, encarregado de pintura, operador de roçadeira, técnico de telecomunicações, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 220. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, atendente, auxiliar de entregas, auxiliar de produção, classificador de café, crediarista, engenheiro de projetos, inspetor de solda, mecânico de refrigeração, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: Não informado. Há oportunidades para ajudante de caminhão, auxiliar de linha de produção, assistente de qualidade, assistente administrativo, auxiliar operacional, assistente de departamento pessoal, balconista de frios, ceramista, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para ajudante de açougue, camareira de hotel, coletor de resinas, garçom, motofrentista, operador de máquina de fio, pizzaiolo, polidor de granito, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 155. Há oportunidades para agente de pátio, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, analista de recursos humanos, auxiliar de saúde bucal, estoquista, motorista, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.
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