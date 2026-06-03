Banco amplia operação e abre novas oportunidades de emprego no ES

O Santander está ampliando sua operação no Espírito Santo e anuncia a abertura de novas oportunidades de emprego em Vitória. As contratações serão em regime CLT.





Os postos são para especialistas em atendimento e gestão de carteiras de pessoa física e alta renda. As funções envolvem gestão de fluxo, pronto atendimento, assessoria a clientes e administração de carteiras de pessoa física.





Para participar, os candidatos precisam ter ensino superior e, no mínimo, as certificações CPA-10 ou CPA-20 e CEA (Certificação de Especialista em Investimentos Anbima) para o atendimento do segmento de alta renda.