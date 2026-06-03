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Banco amplia operação e abre novas oportunidades de emprego no ES

Os postos são para especialistas em atendimento e gestão de carteiras de pessoa física e alta renda

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 13:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jun 2026 às 13:33
Santander tem oportunidades de emprego para quem tem nível superior
Santander tem oportunidades de emprego para quem tem nível superior Divulgação

O Santander está ampliando sua operação no Espírito Santo e anuncia a abertura de novas oportunidades de emprego em Vitória. As contratações serão em regime CLT.


Os postos são para especialistas em atendimento e gestão de carteiras de pessoa física e alta renda. As funções envolvem gestão de fluxo, pronto atendimento, assessoria a clientes e administração de carteiras de pessoa física.


Para participar, os candidatos precisam ter ensino superior e, no mínimo, as certificações CPA-10 ou CPA-20 e CEA (Certificação de Especialista em Investimentos Anbima) para o atendimento do segmento de alta renda.

Os selecionados terão salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, participação nos lucros e resultados (PLR) e previdência privada. Também integram o pacote o auxílio-creche, auxílio-academia, seguro de vida, vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte.


Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreiras do banco.

O diretor da rede Santander nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, Robson Rezende, ressalta que, além do conhecimento técnico, o perfil desejado é de profissionais dinâmicos.


“Neste momento especial de ampliação da nossa operação em Vitória, queremos agregar novos talentos à nossa equipe. O Santander é uma instituição horizontal, em que o protagonismo e a diversidade representam pilares fundamentais, proporcionando oportunidades de crescimento a todos”, afirma o executivo.

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