Mais de 5.710 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (1) no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5. 716 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (01). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.097, sendo 66 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para técnico de enfermagem, enfermeiro, analista comercial, auxiliar administrativo, analista financeiro, assistente de RH, vendedor, pedreiro, auxiliar administrativo, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 1.379 Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de ferros, atendente de lojas, auxiliar de estoque, auxiliar de logística, carpinteiro, conferente de logística, encanador, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.299. Há oportunidades para atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar nos serviços de alimentação, eletricista, faxineiro, instalador de equipamentos de comunicação, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 831. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de conservação de obras civis, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, bombeiro hidráulico confeiteiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 122. Há oportunidades para atendente de padaria, auxiliar de cozinha, cuidador de idosos, cumim, forneiro de padaria, servente de limpeza, técnico em manutenção de equipamentos de informática, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 43. Há oportunidades para padeiro, doméstica, acabador de marmoraria, auxiliar de mecânico pcd, cuidador de idosos, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 241. Há oportunidades para alimentador de linha de produção, ajudante de motorista, armador de ferragens, cobrador de transporte coletivo, eletricista - corrente contínua, encarregado de equipe, entre outros postos. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: Não informado. Há oportunidades para açougueiro, auxiliar de linha de produção, encarregado de açougue, desenhista industrial gráfico, gerente comercial, operador de tratamento de calda na refinação de açúcar, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 263. Há oportunidades para assessor de cliente, auxiliar de produção, auxiliar de zeladoria, caldeireiro, cozinheira escolar, encarregado de pintura, operador de depósito, pedreiro, recepcionista de hotel, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 246. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de serralheiro, auxiliar de logística, balconista, coletor de lixo, mecânico de caminhões, motorista de caminhão, operador de depósito, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 291. Há oportunidades para auxiliar de obras, atendente de padaria, ajudante florestal, ajudante de obras, ceramista, copeiro, embalador, operador de caixa de supermercado, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, churrasqueiro, coletor de resinas, ajudante de pátio, operador de ponte rolante, pizzaiolo, polidor de granito, agente de vendas de serviços, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 82. Há oportunidades para açougueiro, agente funerário, armador de estrutura de concreto, atendente de lanchonete, auxiliar de manutenção de indivíduos, conferente de carga e descarga, motorista de automóveis, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: Não informado. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de padeiro, auxiliar de expedição, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de saúde bucal, operador de máquinas pesadas, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
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