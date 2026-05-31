Polícia Militar, Ministério Público e Ufes: 21 mil vagas em concursos e seleções

O mês de junho vai começar com mais de 21 mil vagas abertas em 203 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades estão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances iniciais, também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 27 mil.





As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.





O destaque da semana fica por conta do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A oferta é de 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800. Os interessados poderão se inscrever de 8 de junho a 8 de julho de 2026.