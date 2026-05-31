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Polícia Militar, Ministério Público e Ufes: 21 mil vagas em concursos e seleções

São postos para policial militar, médico, guarda municipal, agente comunitário de saúde, professor, agente técnico, entre outras chances

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 18:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 mai 2026 às 18:50
Avenida Maruípe, nº 2111, bairro São Cristóvão
Quartel de Maruípe: concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo tem 1.008 vagas abertas. PMES

O mês de junho vai começar com mais de 21 mil vagas abertas em 203 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades estão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances iniciais, também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 27 mil. 


As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.


O destaque da semana fica por conta do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A oferta é de 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800. Os interessados poderão se inscrever de 8 de junho a 8 de julho de 2026.

Os interessados em participar do concurso do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) têm até o dia 11 de junho para garantir a participação. O prazo foi ampliado após indisponibilidade do sistema. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.


A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) publicou um processo seletivo simplificado para preencher uma vaga de professor visitante estrangeiro em Vitória, com exigência de título de doutorado. Os ganhos podem chegar a R$ 26,3 mil. O atendimento aos candidatos ocorre de 8 a 12 de junho. 


A Prefeitura de Ibiraçu divulgou o edital de retificação do concurso público com 200 vagas e salários de até R$ 10.805. Os postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. O novo prazo de inscrição vai de 8 a 25 de junho. 


Já estão abertas as inscrições para o concurso de admissão ao Quadro Técnico do Corpo de Praças da Armada da Marinha. O objetivo é preencher vagas para técnicos de nível médio nas áreas de eletroeletrônica e mecânica. Durante o curso, os alunos recebem remuneração bruta de R$ 1.544,62. Os interessados podem se inscrever até 12 de junho.

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