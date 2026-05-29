Rede de academias vai contratar 500 profissionais até dezembro com vagas no ES

Os interessados podem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 99881-7766 ou preencher o formulário on-line.





A Wellness Club conta com 25 unidades no país, das quais 22 academias estão em operação em Vitória (Jardim Camburi, Orla de Camburi, Clube dos Oficiais e Goiabeiras); Vila Velha (Praia da Costa, Orla da Praia da Costa, Orla de Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Ibes e Cobilândia); Serra (Laranjeiras, Colina de Laranjeiras, Porto Canoa, Jacaraípe e Serra Sede); além de Colatina (São Silvano e Beira Rio), Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.





No dia 9 de junho, será inaugurada uma nova unidade em Terra Vermelha e no dia 21 de julho, na Barra do Jucu, ambas em Vila Velha.