Rede de academias vai contratar 500 profissionais até dezembro com vagas no ES

A rede de academias Wellness Club deve abrir 500 vagas de emprego e estágio até dezembro nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Do total de oportunidades, 200 profissionais devem ser contratados ainda no primeiro semestre de 2026, para atender a demanda de expansão.
Os postos estarão disponíveis em novas unidades e nas que já estão em funcionamento. Para o Espírito Santo, são 300 vagas.
As chances são para as seguintes funções:
Estágio de nível médio
Estágio em Educação Física
Professores de musculação
Professores de aulas coletivas
Recepcionista
Os interessados podem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 99881-7766 ou preencher o formulário on-line.
A Wellness Club conta com 25 unidades no país, das quais 22 academias estão em operação em Vitória (Jardim Camburi, Orla de Camburi, Clube dos Oficiais e Goiabeiras); Vila Velha (Praia da Costa, Orla da Praia da Costa, Orla de Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Ibes e Cobilândia); Serra (Laranjeiras, Colina de Laranjeiras, Porto Canoa, Jacaraípe e Serra Sede); além de Colatina (São Silvano e Beira Rio), Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.
No dia 9 de junho, será inaugurada uma nova unidade em Terra Vermelha e no dia 21 de julho, na Barra do Jucu, ambas em Vila Velha.
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